«Уехали иностранцы»: Ресторатор объяснил спрос на барменов

Никакого повышенного спроса на барменов нет, просто до этого работали иностранцы, которые уехали, сказал НСН ресторатор Сергей Миронов.

Бармен – проходная профессия и никакого повышенного спроса на них нет, просто до этого на этих позициях работали иностранцы, которые уехали, заявил омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов в беседе с НСН.

Авито Работа: Средняя зарплата барменов в России составила 27,5 тысячи рублей

6 февраля отмечается Международный день бармена. Аналитики сервиса "Авито Работа" сообщают, что в январе спрос на барменов увеличился на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На портале размещено больше двух тысяч вакансий. Миронов заявил, что никакого повышенного спроса на барменов нет и назвал ситуацию обычной ротацией кадров.

«Никакого повышенного спроса на барменов нет, просто у нас до этого работали иностранцы, которые уехали в последнее время. Ротация кадров, не более того, потому что у нас не открылось столько ресторанов, сколько требуется барменов. Барменами работают студенты – 95%, которые не связывают свою дальнейшую жизнь с этой профессией, хотя зарплаты в ресторанном бизнесе ежегодно растут», - сказал Миронов.

Собеседник НСН отметил, что выручка у рестораторов в прошлом году превысила допандемийные времена.

«Отрасль адаптируется к сегодняшним реалиям. Выручка хорошая – на 35% в прошлом году выше, чем в 2019 году, но рентабельность стала гораздо ниже», - резюмировал Миронов.

Ранее Сергей Миронов говорил НСН, что рестораны не хотят переходить на российский алкоголь, хоть он и дешевле иностранного.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Панов
ТЕГИ:РаботаРесторан
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