«Уехали иностранцы»: Ресторатор объяснил спрос на барменов

6 февраля отмечается Международный день бармена. Аналитики сервиса "Авито Работа" сообщают, что в январе спрос на барменов увеличился на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На портале размещено больше двух тысяч вакансий. Миронов заявил, что никакого повышенного спроса на барменов нет и назвал ситуацию обычной ротацией кадров.

«Никакого повышенного спроса на барменов нет, просто у нас до этого работали иностранцы, которые уехали в последнее время. Ротация кадров, не более того, потому что у нас не открылось столько ресторанов, сколько требуется барменов. Барменами работают студенты – 95%, которые не связывают свою дальнейшую жизнь с этой профессией, хотя зарплаты в ресторанном бизнесе ежегодно растут», - сказал Миронов.

Собеседник НСН отметил, что выручка у рестораторов в прошлом году превысила допандемийные времена.

«Отрасль адаптируется к сегодняшним реалиям. Выручка хорошая – на 35% в прошлом году выше, чем в 2019 году, но рентабельность стала гораздо ниже», - резюмировал Миронов.

Ранее Сергей Миронов говорил НСН, что рестораны не хотят переходить на российский алкоголь, хоть он и дешевле иностранного.

