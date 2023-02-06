Авито Работа: Средняя зарплата барменов в России составила 27,5 тысячи рублей

Спрос на барменов в январе 2023 года вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба сервиса «Авито Работа».

Так, сервис провел исследование к Международному дню бармена, который отмечается ежегодно 6 февраля. Сегодня на «Авито Работе» опубликовано более двух тысяч вакансий как от крупных ресторанов, так и от небольших заведений.

Ефимов: уровень безработицы в Москве вернулся к минимуму 2020 года

Указывается, что востребованность профессии во многом связана с оживлением индустрии общественного питания после длительного периода ограничений, связанных с коронавирусом. При этом начинает появляться все больше заведений новых форматов. Таким образом, общее число кафе, баров и ресторанов в России уже превысило уровень, который был до пандемии.

Согласно исследованию, интерес соискателей к работе бармена также повысился. На сервисе соискательская активность пользователей возросла на 30% по сравнению с 2022 годом. Особенно часто профессией бармена интересуется молодежь. Как рассказал управляющий директор «Авито Работы», помимо обычной работы с гостями, бармены принимают участие в творческих конкурсах, организуют представления и бармен-шоу. Он подчеркнул, что все это повышает престижность профессии.

Сервис также назвал средние зарплаты барменов в Москве и регионах. Так, медианная зарплата барменов — 27 500 рублей при условии полной занятости. Но часто бармены могут зарабатывать больше: например, в заведениях Владивостока (52 500 рублей), Москвы (50 000 рублей), Мурманска и Санкт-Петербурга (40 000 рублей).

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:РоссияРабота
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры