Авито Работа: Средняя зарплата барменов в России составила 27,5 тысячи рублей

Указывается, что востребованность профессии во многом связана с оживлением индустрии общественного питания после длительного периода ограничений, связанных с коронавирусом. При этом начинает появляться все больше заведений новых форматов. Таким образом, общее число кафе, баров и ресторанов в России уже превысило уровень, который был до пандемии.

Согласно исследованию, интерес соискателей к работе бармена также повысился. На сервисе соискательская активность пользователей возросла на 30% по сравнению с 2022 годом. Особенно часто профессией бармена интересуется молодежь. Как рассказал управляющий директор «Авито Работы», помимо обычной работы с гостями, бармены принимают участие в творческих конкурсах, организуют представления и бармен-шоу. Он подчеркнул, что все это повышает престижность профессии.

Сервис также назвал средние зарплаты барменов в Москве и регионах. Так, медианная зарплата барменов — 27 500 рублей при условии полной занятости. Но часто бармены могут зарабатывать больше: например, в заведениях Владивостока (52 500 рублей), Москвы (50 000 рублей), Мурманска и Санкт-Петербурга (40 000 рублей).

