Прогулки по графику в Москве - единственное безопасное для горожан решение
Введение графика прогулок в Москве с 1 июня 2020 года - мера, которая поможет избежать второй волны коронавируса в столице и снизит риск заражений горожан, сообщают в Telegram-канале «Записки врача».
По мнению автора канала, практикующего врача, выходить на улицы массово рано.
«Прогулки по графику, наверное, - единственное решение в текущей ситуации, которое обезопасит горожан и при этом даст им облегчение. Ни прогулки по пропускам, как в Московской области, ни какие-либо другие ограничения не смогли бы этого сделать. Выходить всем на улицы в мегаполисе пока что рано. Учитывая, что смертность растет и в мае будет больше, чем в апреле, меры оправданные и хорошо, что временные», - говорится в сообщении.
Автор напоминает о растущей смертности от COVID и большом числе пациентов, страдающих от COVID-19, в больницах. Он призывает соблюдать меры безопасности, рекомендованные властями города.
«Заболеваемость и смертность в столице все еще высокая. Если сейчас всем выйти на улицу, то будет еще один скачок, и далеко не в светлое будущее. Сейчас нет ни вакцины, ни коллективного иммунитета. Вирус все еще силен и крайне опасен. Любой чих или зевок бессимптомного носителя в час пик могут стать для некоторых людей фатальными», - пишет медик.
Ранее вирусолог Анатолий Альштейн в эфире НСН усомнился в важности новых выводов китайских ученых о возникновении коронавируса.
«Никакого принципиального значения для нашей эпидемии это не имеет (версия о том, что рынок в Ухани не является очагом возникновения нового коронавируса – прим. НСН). Просто начинаются всякие споры кто виноват, что, где… Не важно, кто виноват. Скорее всего, их просто нет, и все это (возникновение COVID-19 – прим. НСН) произошло естественным путем», - высказал мнение российский вирусолог.
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