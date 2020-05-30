Прогулки по графику в Москве - единственное безопасное для горожан решение

«Прогулки по графику, наверное, - единственное решение в текущей ситуации, которое обезопасит горожан и при этом даст им облегчение. Ни прогулки по пропускам, как в Московской области, ни какие-либо другие ограничения не смогли бы этого сделать. Выходить всем на улицы в мегаполисе пока что рано. Учитывая, что смертность растет и в мае будет больше, чем в апреле, меры оправданные и хорошо, что временные», - говорится в сообщении.

Автор напоминает о растущей смертности от COVID и большом числе пациентов, страдающих от COVID-19, в больницах. Он призывает соблюдать меры безопасности, рекомендованные властями города.

«Заболеваемость и смертность в столице все еще высокая. Если сейчас всем выйти на улицу, то будет еще один скачок, и далеко не в светлое будущее. Сейчас нет ни вакцины, ни коллективного иммунитета. Вирус все еще силен и крайне опасен. Любой чих или зевок бессимптомного носителя в час пик могут стать для некоторых людей фатальными», - пишет медик.

Ранее вирусолог Анатолий Альштейн в эфире НСН усомнился в важности новых выводов китайских ученых о возникновении коронавируса.

«Никакого принципиального значения для нашей эпидемии это не имеет (версия о том, что рынок в Ухани не является очагом возникновения нового коронавируса – прим. НСН). Просто начинаются всякие споры кто виноват, что, где… Не важно, кто виноват. Скорее всего, их просто нет, и все это (возникновение COVID-19 – прим. НСН) произошло естественным путем», - высказал мнение российский вирусолог.

