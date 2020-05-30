В России за сутки выявлено 8952 случая COVID-19

В России за минувшие сутки зафиксировано 8952 случая заражения коронавирусом. Общее число зарегистрированных инфицированных, выявленных с начала пандемии нового вируса, выросло до 396 575, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«За последние сутки в России подтверждённых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 8952 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 3747 (41,9%) без клинических проявлений», — сказано в официальном сообщении.