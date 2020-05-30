В России за сутки выявлено 8952 случая COVID-19
В России за минувшие сутки зафиксировано 8952 случая заражения коронавирусом. Общее число зарегистрированных инфицированных, выявленных с начала пандемии нового вируса, выросло до 396 575, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
«За последние сутки в России подтверждённых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 8952 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 3747 (41,9%) без клинических проявлений», — сказано в официальном сообщении.
Напомним, накануне, 29 мая, официальная статистика регистрировала 8572 случая коронавируса.
Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в эфире НСН усомнился в важности новых выводов китайских ученых о возникновении коронавируса.
«Никакого принципиального значения для нашей эпидемии это не имеет (версия о том, что рынок в Ухани не является очагом возникновения нового коронавируса – прим. НСН). Просто начинаются всякие споры кто виноват, что, где… Не важно, кто виноват. Скорее всего, их просто нет, и все это (возникновение COVID-19 – прим. НСН) произошло естественным путем», - высказал мнение российский вирусолог.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru