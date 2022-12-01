Программа социальной газификации в России стала бессрочной

Программа социальной газификации расширена и стала бессрочной. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабинета министров.

Как говорится в документе, по поручению президента правительство распространило программу социальной газификации на медицинские и образовательные организации. Уточняется, что речь идет о детских садах, школах, поликлиниках, больницах, фельдшерско-акушерских пунктах, отделениях врачей общей практики и врачебных амбулаториях, расположенных в газифицированных населенных пунктах. Все мероприятия по строительству газопровода до границ земельных участков этих объектов и подключение зданий будут бесплатными.

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Также, постановление, подписанное председателем правительства, продлевает программу, в рамках которой бесплатно догазифицируются домовладения граждан. Теперь она будет действовать бессрочно, что даст возможность еще большему количеству людей бесплатно провести газ до участков, на которых располагаются их дома, - отмечается в сообщении кабмина.

Ранее Михаил Мишустин заявил, что экономика России продолжает процесс адаптации к актуальным вызовам и демонстрирует устойчивость к целому ряду рисков.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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