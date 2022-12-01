Программа социальной газификации в России стала бессрочной

Также, постановление, подписанное председателем правительства, продлевает программу, в рамках которой бесплатно догазифицируются домовладения граждан. Теперь она будет действовать бессрочно, что даст возможность еще большему количеству людей бесплатно провести газ до участков, на которых располагаются их дома, - отмечается в сообщении кабмина.

Ранее Михаил Мишустин заявил, что экономика России продолжает процесс адаптации к актуальным вызовам и демонстрирует устойчивость к целому ряду рисков.