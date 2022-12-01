Кабмин выделит 12,6 млрд рублей на поддержку экспортеров сельхозпродукции

Правительство России направит 12,6 млрд рублей на поддержку сельхозпроизводителей, которые участвуют в экспортных программах в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК». Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

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Отмечается, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение. Средства поступят в качестве взноса в уставной капитал Россельхозбанка, пишет RT.

«Это поможет экспортерам увеличить оборотные средства, провести реструктуризацию кредитов, нивелировать риски, связанные с расчетами в валюте и сбоем поставок, добиться увеличения экспорта сельхозпродукции», — отмечается в сообщении в официальном Telegram-канале правительства.

Ранее кабмин решил выделить пяти регионам более 838,5 млн рублей на создание объектов социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры, напоминает Ura.ru. Субъекты РФ получат средства в опережающем порядке в рамках программ развития жилищного строительства.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сельское ХозяйствоПравительство России
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