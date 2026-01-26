Исследование: Россияне ожидают увеличения зарплаты в 2026 году
48% работающих россиян рассчитывают на повышение заработной платы в первой половине 2026 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование «Работа.ру» и «СберПодбор».
33% ожидает увеличения дохода не более чем на 25%. На прибавку свыше 26% надеется в общей сложности 15% респондентов. При этом 5% верят в значительный рост зарплаты более чем на 76%. 31% надеются на регулярную ежегодную индексацию, 29% связывают рост с высокими результатами в работе, еще 15% — ожидают повышения в должности.
По словам Александра Ветеркова из «Работы.ру», несмотря на сложности 2025 года с ростом фонда оплаты труда, в 2026 году продолжится рост зарплатных предложений в ключевых для экономики отраслях.
В 2026 году рост зарплат в ОПК, IT-секторе и сфере высокотехнологичного инженерного проектирования будет ориентироваться на дефицит квалифицированных кадров, и работодатели будут ценить опыт и специализацию сотрудников, но это не будут «легкие деньги для всех подряд». Об этом в беседе с НСН заявил HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Власти РФ будут контролировать рост цен в квитанциях за ЖКУ
- СМИ: Россия сделала украинскую систему ПВО неэффективной
- В Госдуме предложили размещать флаг РФ в жилых кварталах
- Исследование: Россияне ожидают увеличения зарплаты в 2026 году
- МИД РФ: Новые удары ВСУ по РФ призваны сорвать переговоры в ОАЭ
- СМИ: Паром с 342 людьми на борту затонул у Филиппин
- СМИ: Дмитриев встретился с президентом ОАЭ и передал послание Путина
- СМИ: В России произошел резкий рост задержек авиарейсов
- Медведев считает, что количество ядерных государств будет расти
- Снежная буря уносит жизни американцев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru