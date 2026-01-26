Исследование: Россияне ожидают увеличения зарплаты в 2026 году

33% ожидает увеличения дохода не более чем на 25%. На прибавку свыше 26% надеется в общей сложности 15% респондентов. При этом 5% верят в значительный рост зарплаты более чем на 76%. 31% надеются на регулярную ежегодную индексацию, 29% связывают рост с высокими результатами в работе, еще 15% — ожидают повышения в должности.

По словам Александра Ветеркова из «Работы.ру», несмотря на сложности 2025 года с ростом фонда оплаты труда, в 2026 году продолжится рост зарплатных предложений в ключевых для экономики отраслях.

В 2026 году рост зарплат в ОПК, IT-секторе и сфере высокотехнологичного инженерного проектирования будет ориентироваться на дефицит квалифицированных кадров, и работодатели будут ценить опыт и специализацию сотрудников, но это не будут «легкие деньги для всех подряд». Об этом в беседе с НСН заявил HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.

