Мишустин заявил об устойчивости и адаптивности экономики РФ
Экономика России продолжает процесс адаптации к актуальным вызовам, она демонстрирует устойчивость к целому ряду рисков. Такую оценку ситуации дал председатель правительства Михаил Мишустин в ходе совещания по экономическим вопросам в координационном центре кабинета министров.
По словам премьера, во многом возможность адаптации стала результатом принятых мер в рамках первоочередных действий по обеспечению развития в условиях внешнего санкционного давления. При этом Мишустин признал неизбежность замедления динамики при таких обстоятельствах, экономике требуется время для перестройки.
Вместе с тем, по словам главы правительства, данные по валовому внутреннему продукту сейчас свидетельствуют о положительной динамике. Многие международные организации, включая валютный фонд и Всемирный банк, улучшили эту оценку для РФ.
Мишустин также отметил, что инфляция в России к середине ноября в годовом выражении скорректировалась до 12,4%, что ниже по сравнению с рядом стран Евросоюза. Премьер не исключил, что спад ВВП РФ по итогам года может составить менее 3%.
Одновременно премьер-министр предупредил о необходимости быть готовыми к возможным изменениям на рынке труда на фоне структурной перестройки экономики. По его словам, по многим направлениям сейчас отмечается дефицит кадров. Уровень безработицы остается на низких значениях — менее 4%.
Рванее глава Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что дно в экономическом кризисе в РФ еще не достигнуто. Однако, по его оценке, никакой катастрофы в этом нет.
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