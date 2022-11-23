Мишустин заявил об устойчивости и адаптивности экономики РФ

Экономика России продолжает процесс адаптации к актуальным вызовам, она демонстрирует устойчивость к целому ряду рисков. Такую оценку ситуации дал председатель правительства Михаил Мишустин в ходе совещания по экономическим вопросам в координационном центре кабинета министров.

По словам премьера, во многом возможность адаптации стала результатом принятых мер в рамках первоочередных действий по обеспечению развития в условиях внешнего санкционного давления. При этом Мишустин признал неизбежность замедления динамики при таких обстоятельствах, экономике требуется время для перестройки.

Вместе с тем, по словам главы правительства, данные по валовому внутреннему продукту сейчас свидетельствуют о положительной динамике. Многие международные организации, включая валютный фонд и Всемирный банк, улучшили эту оценку для РФ.