«Разница 28%!»: Депутат Бессараб не согласилась с гендерным равенством зарплат на работе

Гендерного равенства удалось достичь лишь в государственных и муниципальных секторах, в реальном секторе о равенстве зарплат говорить не приходится. Об этом в интервью НСН заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Ранее Минтруд представил отчет, согласно которому в России обеспечено гендерное равенство в отношении сферы труда и зарплат мужчин и женщин. Об этом сообщило издание РБК. По мнению Бессараб, сегодня разница в зарплатах мужчин и женщин — порядка 28%.