«Разница 28%!»: Депутат Бессараб не согласилась с гендерным равенством зарплат на работе
Сегодня женщины стали чаще устраиваться на традиционно считавшиеся «мужскими» должности, поскольку вырос уровень автоматизации производства, к тому же водителям и пилотам больше не требуется серьезная физическая сила, сказала НСН Светлана Бессараб.
Гендерного равенства удалось достичь лишь в государственных и муниципальных секторах, в реальном секторе о равенстве зарплат говорить не приходится. Об этом в интервью НСН заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Ранее Минтруд представил отчет, согласно которому в России обеспечено гендерное равенство в отношении сферы труда и зарплат мужчин и женщин. Об этом сообщило издание РБК. По мнению Бессараб, сегодня разница в зарплатах мужчин и женщин — порядка 28%.
«Если брать государственный и муниципальный сектора экономики, можно сказать, что мы достигли такого гендерного равноправия. Если же брать реальный сектор экономики, то я не соглашусь с этим утверждением. У нас разница в средних заработных платах между мужчиной и женщиной составляет порядка 28%. Конечно, зачастую это связано с тем, что мужчины трудятся на опасных и вредных производствах, где зарплаты выше и куда женщины не допускаются, поскольку государство заботится о женском здоровье, о деторождении. Но есть и вопиющие ситуации, когда мужчина и женщина, работая на равных должностях, с равной отдачей, получают совершенно разную заработную плату, списать все на вредные условия труда не получится. Это пережитки менталитета — считать, что женщина не принесет столько же пользы на работе, сколько мужчина. На самом деле женщины — выносливые, старательные, требовательные к себе и, как правило, достигающие в своей профессии не меньших высот, чем мужчины», — сказала Бессараб.
Собеседница НСН добавила, что и мужчины, и женщины прибегают к помощи профсоюзов, если считают, что их права ущемлены.
«Конечно, и мужчины, и женщины обращаются в профсоюзы и стараются отстаивать свои права там, где это возможно, или просто пытаются что-то доказать. Как правило, работники не хотят ссориться с работодателями и стремятся иными средствами решить свою проблему, а судиться идут уже те, кто отчаялся», — отметила депутат.
В заключение парламентарий рассказала, как сегодня обстоят дела с трудоустройством женщин на профессии, которые традиционно считались «мужскими».
«Думаю, что сегодня не такая ситуация, как лет 30-50 назад. У женщин появилась возможность управлять воздушным судном, поездом. Когда для управления воздушным судном требовалась соответствующая физическая подготовка, женщины не допускались. Пока не было гидроусилителя руля, женщины неохотно шли на должность водителя грузовика. Хотя в войну женщины и на “полуторках” работали, и пахали, потому что мужчин не было. Но когда мужчины пришли с войны, все встало на свои места. Тяжелый физический труд — прерогатива мужчин в силу физиологических особенностей. Но туда, где производство автоматизировано, женщины уже допускаются», — подытожила она.
Ранее клинический психолог, автор бестселлера «Погружение в себя» Владислав Чубаров заявил, что молодое поколение наемных сотрудников чаще осознает свою значимость для работодателя, в таком случае легче вести диалог о зарплате.
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