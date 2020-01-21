Профсоюз: Введение педагогической тайны чревато проблемами для учителей

Эксперты, однако, опасаются расширительного толкования предложенной нормы. Сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в эфире НСН предположил, что «педагогическая тайна» может ударить по учителям.

«Я боюсь, что как очень часто у нас бывает, вводится понятие охраны какой-то стороны частной жизни, это может привести к возможности ухудшения ситуации для самих учителей. Это можно понять как то, что учитель, скажем, не может, никому сообщить, что у него ребёнок – двоечник. Это ведь тоже особенность развития – двоечник, это ребёнок-лентяй. А если я как учитель увижу, например, что ребёнку необходима консультация психолога, я не сумею это сказать даже классному руководителю - это ведь уже тайна!», - отметил он.

Луховицкий подчеркнул, что педагог не является специфическим субъектом, который получает по закону какие-то тайны: учителя знают о здоровье детей только то, что им сообщают родители или сам ребёнок.

«Варианты, при которых учитель эти данные разглашает, наверное, теоретически могут быть. Но я не думаю, что это какое-то массовое явление. Список профессий, которые обладают таким правом тайны, существуют уже не одно столетие. И зачем его расширять, я не понимаю», - добавил Луховицкий.

А вот первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко сказал НСН, что поддерживает введение педагогической тайны по аналогии с медицинской. По его мнению, это необходимо, поскольку дети с небольшими отклонениями в развитии часто становятся изгоями в коллективе.

