Профсоюз: Введение педагогической тайны чревато проблемами для учителей
Сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» в эфире НСН заявил, что не видит необходимости вводить для работников сферы образования понятия «педагогическая тайна».
Идею запретить учителям и воспитателям раскрывать информацию о диагнозах или особенностях развития ребёнка выдвинули в рабочей группе при координационном совете при правительстве РФ по проведению Десятилетия детства. Сделать это предлагают посредством введения понятия «педагогическая тайна». Есть мнение, что запрет педагогам разглашать диагнозы снимет опасения родителей, что учитель воспользуется этими данными некорректно, и дополнительно защитит детей от психологического давления.
Эксперты, однако, опасаются расширительного толкования предложенной нормы. Сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в эфире НСН предположил, что «педагогическая тайна» может ударить по учителям.
«Я боюсь, что как очень часто у нас бывает, вводится понятие охраны какой-то стороны частной жизни, это может привести к возможности ухудшения ситуации для самих учителей. Это можно понять как то, что учитель, скажем, не может, никому сообщить, что у него ребёнок – двоечник. Это ведь тоже особенность развития – двоечник, это ребёнок-лентяй. А если я как учитель увижу, например, что ребёнку необходима консультация психолога, я не сумею это сказать даже классному руководителю - это ведь уже тайна!», - отметил он.
Луховицкий подчеркнул, что педагог не является специфическим субъектом, который получает по закону какие-то тайны: учителя знают о здоровье детей только то, что им сообщают родители или сам ребёнок.
«Варианты, при которых учитель эти данные разглашает, наверное, теоретически могут быть. Но я не думаю, что это какое-то массовое явление. Список профессий, которые обладают таким правом тайны, существуют уже не одно столетие. И зачем его расширять, я не понимаю», - добавил Луховицкий.
А вот первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко сказал НСН, что поддерживает введение педагогической тайны по аналогии с медицинской. По его мнению, это необходимо, поскольку дети с небольшими отклонениями в развитии часто становятся изгоями в коллективе.
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