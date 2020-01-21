Онищенко одобрил введение в России «педагогической тайны»

В России предложили ввести для специалистов в сфере образования понятие педагогической тайны. С такой инициативой выступили в рабочей группе «Здоровый ребенок» правительственного координационного совета по проведению Десятилетия детства в России. Воспитателям и учителям нельзя будет раскрывать данные о болезнях и особенностях развития детей.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в эфире НСН сказал, что поддерживает подобную идею, и напомнил о существовании врачебной тайны.

«Это нормальный цивилизованный подход. Зачем кому-то знать мой пограничный медицинский анамнез, если у меня в роду предки, которые имели, например, особенности психологического развития?» - отметил он.

Подобная практика должна существовать и в детских коллективах, согласен Онищенко.

«Посмотрите, какими изгоями себя чувствуют наши дети, имеющие маленькие отклонения в развитии! Кто-то заикается, кто-то чуть-чуть длиннее мыслит… Его же сразу сделают предметом обструкции в детских коллективах. Здесь нужно оберегать, и в то же время купировать с точки зрения внешнего влияния», - заявил депутат НСН.

Комментируя инициативу «Известиям», главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации Минздрава России Татьяна Батышева упомянула, что учителям важно знать об особенностях развития ребенка для установления контакта с ним. Однако родители не всегда сообщают подобные сведения педагогам, опасаясь, что те могут ими некорректно воспользоваться.

