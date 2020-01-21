В России хотят ввести понятие «педагогической тайны»

21 января 202007:49

В России хотят ввести понятие педагогической тайны для специалистов в сфере образования. Предполагается, что учителям и воспитателям нельзя будет разглашать болезни и особенности развития детей.

С таким предложением выступили представители рабочей группы «Здоровый ребенок» правительственного координационного совета по проведению Десятилетия детства в России, пишут «Известия».

Руководитель группы, главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации Минздрава РФ Татьяна Батышева пояснила, что педагогу необходимо знать об особенностях ребенка, чтобы лучше установить с ним контакт или в случае необходимости оказать помощь.

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По словам Батышевой, часто родители опасаются раскрывать информацию о здоровье ребенка из-за того, что она может быть некорректно использована, передает РЕН ТВ.

Чиновники идею пока не прокомментируют, отмечает Ura.ru.

Ранее сообщалось, что в России хотят поменять систему оплаты труда учителей. Педагоги и политики в эфире НСН оценили систему единого стандарта структуры оплаты труда учителей. Оценивая плюсы, они указывают и на безусловные минусы.


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ФОТО: pixabay.com
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