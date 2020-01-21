В России хотят ввести понятие педагогической тайны для специалистов в сфере образования. Предполагается, что учителям и воспитателям нельзя будет разглашать болезни и особенности развития детей.

С таким предложением выступили представители рабочей группы «Здоровый ребенок» правительственного координационного совета по проведению Десятилетия детства в России, пишут «Известия».

Руководитель группы, главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации Минздрава РФ Татьяна Батышева пояснила, что педагогу необходимо знать об особенностях ребенка, чтобы лучше установить с ним контакт или в случае необходимости оказать помощь.