В России хотят ввести понятие «педагогической тайны»
В России хотят ввести понятие педагогической тайны для специалистов в сфере образования. Предполагается, что учителям и воспитателям нельзя будет разглашать болезни и особенности развития детей.
С таким предложением выступили представители рабочей группы «Здоровый ребенок» правительственного координационного совета по проведению Десятилетия детства в России, пишут «Известия».
Руководитель группы, главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации Минздрава РФ Татьяна Батышева пояснила, что педагогу необходимо знать об особенностях ребенка, чтобы лучше установить с ним контакт или в случае необходимости оказать помощь.
По словам Батышевой, часто родители опасаются раскрывать информацию о здоровье ребенка из-за того, что она может быть некорректно использована, передает РЕН ТВ.
Чиновники идею пока не прокомментируют, отмечает Ura.ru.
Ранее сообщалось, что в России хотят поменять систему оплаты труда учителей. Педагоги и политики в эфире НСН оценили систему единого стандарта структуры оплаты труда учителей. Оценивая плюсы, они указывают и на безусловные минусы.
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