Клишас: Крушение поезда под Брянском показало, что Украиной управляют террористы

По его словам, Украина давно утратила признаки государства и превратилась в террористический анклав без законов. Парламентарий указал, что ответом на это может быть «буферная зона, настолько обширная, чтобы исключить проникновение террористов на нашу территорию в будущем».

Вечером 31 мая в Выгоничском районе Брянской области автомобильный мост упал на проходивший под ним пассажирский поезд. Погибли семь человек, 69 человек пострадали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

