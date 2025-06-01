Клишас: Крушение поезда под Брянском показало, что Украиной управляют террористы

Подрыв моста, в результате чего произошло крушение пассажирского поезда в Брянской области, говорят о том, что Украиной управляет террористическая группировка, сообщил в Telegram глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.

Богомаз: Обрушившийся на поезд мост был подорван

По его словам, Украина давно утратила признаки государства и превратилась в террористический анклав без законов. Парламентарий указал, что ответом на это может быть «буферная зона, настолько обширная, чтобы исключить проникновение террористов на нашу территорию в будущем».

Вечером 31 мая в Выгоничском районе Брянской области автомобильный мост упал на проходивший под ним пассажирский поезд. Погибли семь человек, 69 человек пострадали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Анна резникова
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