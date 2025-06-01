Спецпосланник Трампа согласился со словами Путина о прокси-войне против РФ

Президент России Владимир Путин прав, говоря о происходящем вокруг Украины как о прокси-войне против РФ, сообщил телеканалу Fox News спецпосланник лидера США по Украине Кит Келлог.

В Кремле согласились, что конфликт на Украине - это прокси-война между РФ и США

«Честно говоря, так и есть. Посмотрите, какую поддержку оказывают европейские государства. И Путин это видит», — заявил политик.

Ранее глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский союз начал прокси-войну на Украине против Москвы и проиграл ее, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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