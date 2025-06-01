Спецпосланник Трампа согласился со словами Путина о прокси-войне против РФ
1 июня 202507:37
Президент России Владимир Путин прав, говоря о происходящем вокруг Украины как о прокси-войне против РФ, сообщил телеканалу Fox News спецпосланник лидера США по Украине Кит Келлог.
«Честно говоря, так и есть. Посмотрите, какую поддержку оказывают европейские государства. И Путин это видит», — заявил политик.
Ранее глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский союз начал прокси-войну на Украине против Москвы и проиграл ее, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru