Новости за ночь: Родителям первоклассников предложили дать выходной 1 сентября

Родителям российских первоклассников следует дать дополнительный оплачиваемый выходной 1 сентября. С такой инициативой выступила глава Института прогрессивного образования Анна Маркс, предложившая эту идею вице-премьеру Татьяне Голиковой, передаёт РИА Новости.

По её словам, психологи считают присутствие родителей на линейке 1 сентября важным для внутреннего спокойствия ребёнка, испытывающего стресс от резкой перемены привычной обстановки.

Опрос института показал, что 56% респондентов собираются проводить своего ребёнка на первый урок. Большинству (83%) для этого придётся брать отгул или отпуск за свой счёт. Часть родителей надеется договориться с работодателем и начать рабочий день 1 сентября попозже.

При этом 37% опрошенных вообще не смогут отпроситься с работы, говорится в материале.

