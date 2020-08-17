Новости за ночь: Родителям первоклассников предложили дать выходной 1 сентября
Родителям российских первоклассников следует дать дополнительный оплачиваемый выходной 1 сентября. С такой инициативой выступила глава Института прогрессивного образования Анна Маркс, предложившая эту идею вице-премьеру Татьяне Голиковой, передаёт РИА Новости.
По её словам, психологи считают присутствие родителей на линейке 1 сентября важным для внутреннего спокойствия ребёнка, испытывающего стресс от резкой перемены привычной обстановки.
Опрос института показал, что 56% респондентов собираются проводить своего ребёнка на первый урок. Большинству (83%) для этого придётся брать отгул или отпуск за свой счёт. Часть родителей надеется договориться с работодателем и начать рабочий день 1 сентября попозже.
При этом 37% опрошенных вообще не смогут отпроситься с работы, говорится в материале.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
923 тыс.+4 969 / сут.
Умерли
15 685+68 / сут.
Выздоровели
733 тыс.+3 557 / сут.
- Новости за ночь: Россельхознадзор рассказал об уловках при провозе «санкционки»
- Новости за ночь: Родителям первоклассников предложили дать выходной 1 сентября
- СМИ: Из Москвы и Петербурга выехали колонны спецтехники без номеров
- Стали известны наиболее популярные направления коротких авиапутешествий
- В МВД Белоруссии не подтвердили сведения об освобождении задержанных на протестах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru