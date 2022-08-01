«Нестандартная ситуация»: Украинских нарушителей предложили судить по российским законам

Глава Московского профсоюза полиции нашел решение для граждан Украины, ожидающих депортации на родину.

Граждан Украины, оказавшихся в центрах временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ), надо судить по российским законам, заявил глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее газете «Коммерсант» стало известно, что российские суды стали отменять решения о выдворении украинцев из-за «отсутствия фактической возможности их исполнения». Часть ранее задержанных освободили, а более 100 человек отказываются выпускать из ЦВСИГ.

«Если это незначительное правонарушение, например, гражданин просрочил документы по нахождению в России, вовремя не зарегистрировался, то пусть регистрируется и где-то работает. А если находится в ЦВСИГ по какому-то уголовному правонарушению, то надо судить его здесь. Дать год исправительных работ или поместить в колонии-поселении. А когда закончится спецоперация, посмотреть, как он будет себя вести, и направить на Украину», - считает Пашкин.

Для того, чтобы вместо депортации на Украину судить украинца в России, Госдума должна принять соответствующий законопроект. Ситуация нестандартная и сейчас она подпадает по правовой пробел.

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«Если гражданин Украины подлежит депортации за уголовное правонарушение, то здесь его надо судить по российским законам. Таких людей, естественно, выпускать нельзя. Если они уголовные преступления совершили на Украине, то же самое может сделать и здесь. Но тут пробел в законодательстве. Ситуация нестандартная. Здесь Госдума должна принять какой-то законодательный акт. Если он там совершил преступление, то сейчас судить его надо по нашим законам», - предположил глава Московского профсоюза полиции.

По мнению Пашкина, часть граждан Украины, задержанных за незначительные правонарушения, могут быть отпущены. Он убежден, что большинство из них в связи с военной спецоперацией возвращаться на родину в настоящее время сами не захотят.

«Хочешь ехать воевать на Украину и голову там положить? Думаю, большая часть из них вообще не захочет ехать на Украину, их там сразу в армию призовут и положат под наши снаряды. Они радостно здесь останутся. Таких, думаю, 90 процентов», - полагает Пашкин.

По данным экспертов Московской Хельсинкской группы, суды в России отменили решения о выдворении минимум 21 человека из подмосковного центра. Еще 30 украинцев были освобождены в Санкт-Петербурге. Правозащитники указывают, что некоторых украинских граждан выпускать из ЦВСИГ отказываются.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Михаил ПашкинЗаключенныеУкраина
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