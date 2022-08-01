«Нестандартная ситуация»: Украинских нарушителей предложили судить по российским законам

Граждан Украины, оказавшихся в центрах временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ), надо судить по российским законам, заявил глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее газете «Коммерсант» стало известно, что российские суды стали отменять решения о выдворении украинцев из-за «отсутствия фактической возможности их исполнения». Часть ранее задержанных освободили, а более 100 человек отказываются выпускать из ЦВСИГ.

«Если это незначительное правонарушение, например, гражданин просрочил документы по нахождению в России, вовремя не зарегистрировался, то пусть регистрируется и где-то работает. А если находится в ЦВСИГ по какому-то уголовному правонарушению, то надо судить его здесь. Дать год исправительных работ или поместить в колонии-поселении. А когда закончится спецоперация, посмотреть, как он будет себя вести, и направить на Украину», - считает Пашкин.

Для того, чтобы вместо депортации на Украину судить украинца в России, Госдума должна принять соответствующий законопроект. Ситуация нестандартная и сейчас она подпадает по правовой пробел.