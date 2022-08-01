СМИ: В России суды начали отменять решения о депортации граждан Украины

Издание отмечает, что украинцев, нарушивших миграционное законодательство, содержат в центрах временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ). После начала спецоперации на Украине высылка этих людей стала «физически невозможна». В результате в подмосковном ЦВСИГ оказались 113 граждан, лишение свободы которых нелегитимно. При этом украинцы, не имеющие документов, даже не могут оформить их из-за закрытия консульств в РФ, отмечает Ura.ru.

«В настоящее время решения судов не исполнены ввиду отсутствия фактической возможности их исполнения. Рассматривается вопрос о возможности обращения с заявлениями в суды о прекращении исполнения решений в части принудительного выдворения», — подчеркнули в ФССП.

По данным экспертов Московской Хельсинкской группы, уже были отменены решения о выдворении из РФ 21 человека, содержавшегося в подмосковном центре, еще 30 граждан Украины освободили в Санкт-Петербурге, пишет Газета.ру.

