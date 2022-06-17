СМИ: В российских спецприемниках остаются сотни граждан Украины
По меньшей мере 358 граждан Украины находятся в московских следственных изоляторах и спецприемнике в поселке Сахарово в ожидании депортации. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Между Россией и Украиной до начала российской спецоперации действовало соглашение о высылке разыскиваемых граждан на родину. Сейчас действие документа приостановлено.
Как сообщила изданию член президентского Совета по правам человека (СПЧ) и общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева, в столичных СИЗО содержатся как минимум 245 украинцев, около 60 из них были задержаны по запросу Киева за совершение преступлений.
По словам члена ОНК Москвы Георгия Иванова, в Сахарово ожидают депортации 113 украинцев. Правозащитник подчеркнул, что часть граждан находится в спецприемнике с февраля: до начала спецоперации депортация проходила «довольно оперативно», и в центре содержалось около 30-40 человек. Иванов выразил мнение, что украинцы могут провести в спецприемнике два года, если действие соглашений между Москвой и Киевом не возобновится. Затем граждан обязаны выпустить, однако в дальнейшем их могут снова задержать и поместить в центр временного содержания.
Иванов добавил, что проблема «застрявших» в РФ украинцев актуальна и в Подмосковье, где остается около 200 граждан. Кроме того, ожидающие депортации жители соседнего государства есть в Санкт-Петербурге.
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