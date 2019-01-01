Профсоюз полиции выступил в защиту уволенных за дело Голунова генералов

«Пока нет решения суда или явных доказательств, человек считается невиновным. У нас есть презумпция невиновности, гарант конституции должен соблюдать этот принцип конституции! Мы не знаем, что там было и как было. Если следствие установит, что виноват Пучков или Девяткин, вопросов нет. Но до того, как принято процессуальное решение, я считаю, это неправильно», - пояснил он.

Напомним, Иван Голунов был задержан в центре Москвы 6 июня. При обыске у него якобы нашли наркотики. Сам он заявил, что запрещенные вещества были ему подброшены. Позднее наркотики были обнаружены и у него дома. Голунова обвинили в попытке сбыта наркотиков в крупном размере. Однако экспертиза не обнаружила следов наркотических веществ на руках репортера. Голунова отправили под домашний арест.

