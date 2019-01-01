Профсоюз полиции выступил в защиту уволенных за дело Голунова генералов
Глава Московского профсоюза полиции в эфире НСН раскритиковал решение главы государства.
После скандала с фабрикацией уголовного дела журналиста Ивана Голунова президент России Владимир Путин уволил начальника УВД по Западному административному округу Москвы генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков столичного главка МВД генерал-майора Юрия Девяткина. Ранее с просьбой уволить двух генералов к президенту обратился министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в эфире НСН раскритиковал решение главы государства.
«Пока нет решения суда или явных доказательств, человек считается невиновным. У нас есть презумпция невиновности, гарант конституции должен соблюдать этот принцип конституции! Мы не знаем, что там было и как было. Если следствие установит, что виноват Пучков или Девяткин, вопросов нет. Но до того, как принято процессуальное решение, я считаю, это неправильно», - пояснил он.
Напомним, Иван Голунов был задержан в центре Москвы 6 июня. При обыске у него якобы нашли наркотики. Сам он заявил, что запрещенные вещества были ему подброшены. Позднее наркотики были обнаружены и у него дома. Голунова обвинили в попытке сбыта наркотиков в крупном размере. Однако экспертиза не обнаружила следов наркотических веществ на руках репортера. Голунова отправили под домашний арест.
У здания столичного главка МВД на Петровке, 38, начались одиночные пикеты с требованием освободить журналиста. А на 12 июня, День России, был назначен марш за освобождение Голунова. Перед ним глава МВД Колокольцев заявил, что уголовное дело в отношении корреспондента прекращено, он был освобожден. Несмотря на это, в центре Москвы 12 июня прошло несанкционированное шествие с требованиями привлечь к ответственности всех виновных в фабрикации дела Голунова и пересмотреть меры наказания по наркотическим статьям УК. Полиция жестко, с применением силы разогнала акцию, по данным ОВД-Инфо, было задержано порядка 550 человек.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Мосгорсуд вынес новый приговор Мамаеву и Кокорину с тем же наказанием
- Володин допустил возвращение России в ПАСЕ в июне
- Голикова призналась, сколько семей с детьми живут за чертой бедности
- На борту горящего танкера было 11 россиян
- Аналитики раскритиковали «углеродный налог» Чубайса