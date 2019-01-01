Свободу Голунову

Власти Москвы согласовали проведение акции в поддержку Голунова 16 июня

11 июня18:03

Власти столицы России согласовали на 16 июня массовую акцию в поддержку журналиста Ивана Голунова, которого обвиняли в попытке сбыта наркотиков. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности Москвы.

С просьбой о проведении митинга в этот день обратились председатели Союзов журналистов Москвы и России Павел Гусев и Владимир Соловьев, а также член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Винокурова. Митинг должен пройти на проспекте Сахарова с 13:00 до 15:00 часов. В акции примут участие до 20 тысяч человек, уточнили в департаменте.

Закон о фейковых новостях ударит по МВД за дело Голунова

Ранее министр внутренних дел Владимир Колокольцев объявил о прекращении уголовного преследования Голунова и снятии с него всех обвинений. Уже сегодня журналиста выпустят из-под домашнего ареста.

Глава МВД также будет просить президента РФ отстранить от должностей начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков столичного главка полиции и начальника УВД по Западному округу Москвы. На время проведения проверки сотрудники полиции, которые задерживали Голунова, отстранены от исполнения служебных обязанностей.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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