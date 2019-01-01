Власти Москвы согласовали проведение акции в поддержку Голунова 16 июня

Власти столицы России согласовали на 16 июня массовую акцию в поддержку журналиста Ивана Голунова, которого обвиняли в попытке сбыта наркотиков. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности Москвы.

С просьбой о проведении митинга в этот день обратились председатели Союзов журналистов Москвы и России Павел Гусев и Владимир Соловьев, а также член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Винокурова. Митинг должен пройти на проспекте Сахарова с 13:00 до 15:00 часов. В акции примут участие до 20 тысяч человек, уточнили в департаменте.