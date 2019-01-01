Глава МВД хочет уволить двух начальников полиции Москвы за Голунова
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев намерен просить президента РФ отстранить от должностей начальника ОВД по Западному административному округу ГУ МВД по Москве генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков столичного главка МВД генерал-майора полиции Юрия Девяткина.
Об этом говорится в официальном заявлении Колокольцева на сайте МВД в связи с делом журналиста Ивана Голунова. Министр объявил о прекращении уголовного преследования репортера в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Сегодня Голунов будет выпущен из-под домашнего ареста, а все обвинения с него сняты, сообщает Москва 24.
Владимир Колокольцев также проинформировал, что на время проверки сотрудники полиции, которые принимали участие в задержании Голунова, отстранены от исполнения служебных обязанностей. Материалы внутреннего расследования переданы в Следственный комитет РФ.
Ранее полиция обвинила Голунова в попытке продажи наркотиков. Однако сам репортер настаивает, что ему их подбросили во время задержания. Специальный корреспондент издания «Медуза» занимается журналистскими расследованиями.
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