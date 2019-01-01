Свободу Голунову

Глава МВД хочет уволить двух начальников полиции Москвы за Голунова

11 июня17:42

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев намерен просить президента РФ отстранить от должностей начальника ОВД по Западному административному округу ГУ МВД по Москве генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков столичного главка МВД генерал-майора полиции Юрия Девяткина.

Об этом говорится в официальном заявлении Колокольцева на сайте МВД в связи с делом журналиста Ивана Голунова. Министр объявил о прекращении уголовного преследования репортера в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Сегодня Голунов будет выпущен из-под домашнего ареста, а все обвинения с него сняты, сообщает Москва 24.

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Владимир Колокольцев также проинформировал, что на время проверки сотрудники полиции, которые принимали участие в задержании Голунова, отстранены от исполнения служебных обязанностей. Материалы внутреннего расследования переданы в Следственный комитет РФ.

Ранее полиция обвинила Голунова в попытке продажи наркотиков. Однако сам репортер настаивает, что ему их подбросили во время задержания. Специальный корреспондент издания «Медуза» занимается журналистскими расследованиями.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
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