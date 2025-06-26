Белгородский телеканал случайно узнал о вещании в КНДР из поста туриста

Российский турист показал список телеканалов в гостинице КНДР — среди них только два российских: «Мир Белогорья» из Белгородской области и канал «V». Продюсер белгородского канала Елена Верещагина рассказала «Газете.Ru», что о трансляции в Северной Корее в редакции узнали только сегодня.

По ее словам, вещание, вероятно, осуществляется через спутниковый сигнал, который ретранслируется в КНДР без ведома и участия канала.