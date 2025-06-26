Белгородский телеканал случайно узнал о вещании в КНДР из поста туриста
Российский турист показал список телеканалов в гостинице КНДР — среди них только два российских: «Мир Белогорья» из Белгородской области и канал «V». Продюсер белгородского канала Елена Верещагина рассказала «Газете.Ru», что о трансляции в Северной Корее в редакции узнали только сегодня.
По ее словам, вещание, вероятно, осуществляется через спутниковый сигнал, который ретранслируется в КНДР без ведома и участия канала.
«Какая честь нам выпала. Мы сами сегодня об этом узнали. Выяснили случайно», — сказала она.
Верещагина назвала это неожиданностью и подчеркнула, что «Мир Белогорья» не давал разрешения на вещание за пределами России, передает «Радиоточка НСН».
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