В Калининграде взорвался баллон, пострадали двое подростков
В Калининграде двое подростков получили ожоги в результате взрыва, предположительно кислородного баллона. Об этом сообщили в региональных управлениях МЧС и МВД.
По данным ГУ МЧС, инцидент произошел на улице, где группа несовершеннолетних обнаружила неустановленный предмет. Предполагается, что речь может идти о газовом или кислородном баллоне. При попытке разжечь костер произошло воспламенение — произошел взрыв, в результате которого подростки 14 и 16 лет получили ожоги.
Пострадавших доставили в больницу. По данным врачей, травмы не представляют угрозы для жизни, поскольку взрыв произошел на открытом воздухе.
На месте происшествия работают саперы и сотрудники полиции, передает «Радиоточка НСН».
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