В Калининграде взорвался баллон, пострадали двое подростков

В Калининграде двое подростков получили ожоги в результате взрыва, предположительно кислородного баллона. Об этом сообщили в региональных управлениях МЧС и МВД.

По данным ГУ МЧС, инцидент произошел на улице, где группа несовершеннолетних обнаружила неустановленный предмет. Предполагается, что речь может идти о газовом или кислородном баллоне. При попытке разжечь костер произошло воспламенение — произошел взрыв, в результате которого подростки 14 и 16 лет получили ожоги.