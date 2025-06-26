Самолет с возвращенными российскими военнослужащими приземлился в Подмосковье

Самолет с группой российских военнослужащих, которые вернулись с территории, контролируемой Киевом, приземлился в одном из аэропортов Подмосковья, сообщает РИА Новости.

Минобороны России в четверг подтвердило факт возвращения очередной группы военных в рамках договоренностей с Украиной, достигнутых 2 июня в Стамбуле. В обмен на российских военнослужащих была передана группа украинских пленных.

В МО РФ заявили об очередном обмене военнопленными с Украиной

После возвращения российских бойцов их сначала перевезли в Белоруссию, где им оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь.

Второй раунд переговоров между Россией и Украиной прошел 2 июня во дворце Чираган в Турции и длился более часа. По итогам встречи, как сообщил глава российской делегации Владимир Мединский, стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта и договорились о масштабном обмене пленными. В частности, по принципу «всех на всех» будут обменяны больные и тяжелораненые, а также военнопленные до 25 лет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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