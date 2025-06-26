Аналитик допустил курс доллара по 100 рублей к концу августа

Курс доллара может достичь отметки около 100 рублей к концу августа, заявил в интервью NEWS.ru финансовый аналитик и экономист Александр Разуваев. По его мнению, дальнейший рост экономики невозможен без девальвации рубля, поскольку текущая валютная политика приводит к риску рецессии и усугубляет дефицит бюджета.

Разуваев указал, что при слабом курсе рубля Россия получает дополнительные бюджетные доходы от экспорта. Он отметил, что в условиях снижения цен на нефть и роста дефицита федерального бюджета, который уже достиг 4 триллионов рублей, укрепление рубля лишь усугубляет ситуацию.