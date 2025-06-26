Аналитик допустил курс доллара по 100 рублей к концу августа

Курс доллара может достичь отметки около 100 рублей к концу августа, заявил в интервью NEWS.ru финансовый аналитик и экономист Александр Разуваев. По его мнению, дальнейший рост экономики невозможен без девальвации рубля, поскольку текущая валютная политика приводит к риску рецессии и усугубляет дефицит бюджета.

Разуваев указал, что при слабом курсе рубля Россия получает дополнительные бюджетные доходы от экспорта. Он отметил, что в условиях снижения цен на нефть и роста дефицита федерального бюджета, который уже достиг 4 триллионов рублей, укрепление рубля лишь усугубляет ситуацию.

Греф высказался о равновесном курсе рубля к доллару

Аналитик напомнил, что глава Сбербанка Герман Греф ранее также допускал курс выше 100 рублей за доллар, и выразил уверенность, что такой уровень станет реальностью уже в июле-августе.

Эксперт добавил, что девальвация неизбежно скажется на ценах, однако значительного скачка инфляции он не ожидает. По его словам, в летний период традиционно наблюдается сезонное снижение цен из-за сбора урожая, а по итогам года инфляция может составить 6-7%. Он также допустил вероятность недельной дефляции в ближайшие месяцы при благоприятной конъюнктуре, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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