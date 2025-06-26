Боец ММА Ахъядов приговорен к 28 годам за убийство инспектора МАДИ

Второй западный окружной военный суд вынес приговор бойцу смешанных единоборств Ламберду Ахъядову, признав его виновным в убийстве инспектора Московской административной дорожной инспекции (МАДИ). Об этом сообщает РИА Новости. Подсудимый получил 28 лет колонии, из которых первые семь лет проведет в тюрьме.

Суд также удовлетворил гражданский иск вдовы погибшего, обязав Ахъядова выплатить ей более 3 миллионов рублей в качестве компенсации, отмечает издание «Профиль».