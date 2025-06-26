Боец ММА Ахъядов приговорен к 28 годам за убийство инспектора МАДИ

Второй западный окружной военный суд вынес приговор бойцу смешанных единоборств Ламберду Ахъядову, признав его виновным в убийстве инспектора Московской административной дорожной инспекции (МАДИ). Об этом сообщает РИА Новости. Подсудимый получил 28 лет колонии, из которых первые семь лет проведет в тюрьме.

Суд также удовлетворил гражданский иск вдовы погибшего, обязав Ахъядова выплатить ей более 3 миллионов рублей в качестве компенсации, отмечает издание «Профиль».

Боец ММА Иван Емельяненко получил полтора года колонии

Гособвинение ранее требовало для подсудимого пожизненного заключения с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а последующего срока — в колонии особого режима. Однако суд назначил менее строгое наказание.

Защита настаивала на отсутствии доказательств террористического мотива преступления, указывая, что обвинение строится на показаниях засекреченных свидетелей. По версии адвокатов, Ахъядов в СИЗО якобы признавался в радикальных взглядах, однако следствие не предоставило веских подтверждений его связи с запрещенными организациями. В связи с этим защита просила переквалифицировать обвинение на простое убийство, но суд оставил версию следствия без изменений, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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