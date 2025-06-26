Евросовет не согласовал заявление по Украине из-за позиции одной страны
Европейскому совету не удалось единогласно принять заявление в поддержку Украины из-за позиции одной из стран. Об этом говорится в официальном документе, опубликованном на сайте Евросовета.
Согласно сообщению, подготовленный текст был одобрен 26 из 27 глав государств и правительств Евросоюза. Какая именно страна отказалась утвердить итоговое заявление, не уточняется. В связи с отсутствием консенсуса вопрос планируется вынести на повторное рассмотрение на следующем заседании.
В проекте документа содержались осуждение действий России на Украине, призыв к немедленному прекращению огня и началу мирного урегулирования, а также подтверждение готовности ЕС усилить давление на Москву, включая принятие нового пакета санкций.
Помимо этого, в тексте подчеркивалась неизменная поддержка независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Психологи объяснили, почему трудно вернуться к работе после отпуска
- Анна Винтур уходит с поста главреда американского Vogue после 37 лет работы
- Евросовет не согласовал заявление по Украине из-за позиции одной страны
- В Калининграде взорвался баллон, пострадали двое подростков
- Боец ММА Ахъядов приговорен к 28 годам за убийство инспектора МАДИ
- Белгородский телеканал случайно узнал о вещании в КНДР из поста туриста
- Средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника над Брянской областью
- Путин назвал возможное изъятие резервов РФ грабежом и точкой невозврата
- ЕС обсудит меры к Израилю за возможное нарушение соглашения об ассоциации
- Словакия заблокирует санкции ЕС против России из-за опасений по газу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru