Евросовет не согласовал заявление по Украине из-за позиции одной страны

Европейскому совету не удалось единогласно принять заявление в поддержку Украины из-за позиции одной из стран. Об этом говорится в официальном документе, опубликованном на сайте Евросовета.

Согласно сообщению, подготовленный текст был одобрен 26 из 27 глав государств и правительств Евросоюза. Какая именно страна отказалась утвердить итоговое заявление, не уточняется. В связи с отсутствием консенсуса вопрос планируется вынести на повторное рассмотрение на следующем заседании.

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В проекте документа содержались осуждение действий России на Украине, призыв к немедленному прекращению огня и началу мирного урегулирования, а также подтверждение готовности ЕС усилить давление на Москву, включая принятие нового пакета санкций.

Помимо этого, в тексте подчеркивалась неизменная поддержка независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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