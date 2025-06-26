Евросовет не согласовал заявление по Украине из-за позиции одной страны

Европейскому совету не удалось единогласно принять заявление в поддержку Украины из-за позиции одной из стран. Об этом говорится в официальном документе, опубликованном на сайте Евросовета.

Согласно сообщению, подготовленный текст был одобрен 26 из 27 глав государств и правительств Евросоюза. Какая именно страна отказалась утвердить итоговое заявление, не уточняется. В связи с отсутствием консенсуса вопрос планируется вынести на повторное рассмотрение на следующем заседании.