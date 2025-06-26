Радзюкевич усомнился в успехе ремейка «Моей прекрасной няни» без Заворотнюк
Режиссер Эдуард Радзюкевич выразил сомнение в том, что ремейк комедийного ситкома «Моя прекрасная няня» сможет повторить успех оригинала. В беседе с NEWS.ru он отметил, что многое будет зависеть от качества сценария и актерского состава, однако добиться прежнего уровня, по его мнению, будет непросто.
Радзюкевич напомнил, что оригинальный сериал стал популярным не только благодаря удачной адаптации американского формата, но и потому, что стал первым проектом такого типа на российском телевидении. Он подчеркнул, что образ главной героини в российской версии существенно отличался от американского оригинала, а актриса Анастасия Заворотнюк внесла в него уникальное обаяние.
Режиссер предположил, что найти артистку с таким же уровнем таланта будет крайне трудно, «разве что с помощью искусственного интеллекта».
Комментируя выбор Олеси Иванченко на главную роль в ремейке, Радзюкевич отметил, что не удивлен решением продюсеров, несмотря на отсутствие у нее профессионального актерского образования. Он напомнил, что Иванченко прежде всего известна как стендап-комик, блогер и телеведущая, и добавил, что в современной индустрии уровень профессиональной подготовки часто отходит на второй план, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Самолет с возвращенными российскими военнослужащими приземлился в Подмосковье
- Назван срок, до которого может затянуться конфликт на Украине
- Аналитик допустил курс доллара по 100 рублей к концу августа
- Радзюкевич усомнился в успехе ремейка «Моей прекрасной няни» без Заворотнюк
- Психологи объяснили, почему трудно вернуться к работе после отпуска
- Анна Винтур уходит с поста главреда американского Vogue после 37 лет работы
- Евросовет не согласовал заявление по Украине из-за позиции одной страны
- В Калининграде взорвался баллон, пострадали двое подростков
- Боец ММА Ахъядов приговорен к 28 годам за убийство инспектора МАДИ
- Белгородский телеканал случайно узнал о вещании в КНДР из поста туриста
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru