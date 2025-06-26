Радзюкевич усомнился в успехе ремейка «Моей прекрасной няни» без Заворотнюк

Режиссер Эдуард Радзюкевич выразил сомнение в том, что ремейк комедийного ситкома «Моя прекрасная няня» сможет повторить успех оригинала. В беседе с NEWS.ru он отметил, что многое будет зависеть от качества сценария и актерского состава, однако добиться прежнего уровня, по его мнению, будет непросто.

Радзюкевич напомнил, что оригинальный сериал стал популярным не только благодаря удачной адаптации американского формата, но и потому, что стал первым проектом такого типа на российском телевидении. Он подчеркнул, что образ главной героини в российской версии существенно отличался от американского оригинала, а актриса Анастасия Заворотнюк внесла в него уникальное обаяние.