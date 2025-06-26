Психологи объяснили, почему трудно вернуться к работе после отпуска

Возвращение к работе после отпуска может сопровождаться упадком сил и потерей мотивации, даже если отдых был полноценным. Как отмечают специалисты, это распространенное и временное состояние, связанное с перестройкой организма на рабочий ритм. Об этом сообщает «ФедералПресс».

По словам психологов, до половины людей испытывают трудности в первые дни после возвращения. Основной причиной называют резкий переход от расслабленного отпускного режима к привычной рутине, что воспринимается мозгом как стресс. Такое состояние может сопровождаться вялостью, снижением концентрации и раздражительностью, но, как правило, проходит в течение двух недель.