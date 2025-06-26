Психологи объяснили, почему трудно вернуться к работе после отпуска
Возвращение к работе после отпуска может сопровождаться упадком сил и потерей мотивации, даже если отдых был полноценным. Как отмечают специалисты, это распространенное и временное состояние, связанное с перестройкой организма на рабочий ритм. Об этом сообщает «ФедералПресс».
По словам психологов, до половины людей испытывают трудности в первые дни после возвращения. Основной причиной называют резкий переход от расслабленного отпускного режима к привычной рутине, что воспринимается мозгом как стресс. Такое состояние может сопровождаться вялостью, снижением концентрации и раздражительностью, но, как правило, проходит в течение двух недель.
Мозг особенно остро реагирует на смену впечатлений: в отпуске он насыщается новыми эмоциями и обстановкой, а возвращение к привычному образу жизни кажется скучным и тягостным. Однако специалисты подчеркивают, что это не депрессия, а естественная адаптация к прежним условиям.
Для облегчения возвращения к работе эксперты советуют начинать с простых задач, избегать перегрузок и делиться отпускными впечатлениями — это помогает сохранить положительный эмоциональный фон. Также рекомендуется не принимать серьезных решений в первые дни, чтобы избежать действий под влиянием стресса.
Если же апатия сохраняется дольше двух недель, это может сигнализировать о более глубокой проблеме, связанной с профессиональным выгоранием или личными обстоятельствами. В таких случаях врачи советуют обратиться за консультацией к специалисту, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru