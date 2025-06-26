Назван срок, до которого может затянуться конфликт на Украине

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что боевые действия на Украине могут продлиться как минимум еще три года. По его словам, он не испытывает особого оптимизма относительно скорого достижения мира и не видит «света в конце тоннеля».

Как отмечает aif.ru, прогнозы о сроках окончания конфликта остаются крайне неопределенными и зависят от множества факторов: от объемов западной военной помощи до политической воли сторон и возможных непредвиденных обстоятельств. По словам военного обозревателя Виктора Баранца, давать точные оценки в таких условиях — дело малопредсказуемое. Он подчеркнул, что серьезные разногласия между сторонами конфликта могут надолго затянуть процесс поиска компромисса.

Страны НАТО пообещали продолжать оказание военной помощи Украине

Между тем, по данным издания, Запад демонстрирует готовность к долгосрочной поддержке Украины. На недавнем саммите НАТО в Гааге страны альянса договорились увеличить оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году — что более чем вдвое превышает прежний целевой уровень. Это, как считают аналитики, указывает на курс на масштабную милитаризацию и развитие военной промышленности.

По оценке политолога Сергея Маркова, конфликт может затянуться на годы, поскольку все участники — и Украина, и Россия, и страны Запада — обладают достаточным потенциалом для продолжения боевых действий. По его словам, отсутствуют внешние факторы, способные вынудить стороны к немедленному прекращению огня, а значит, противостояние может затянуться вплоть до следующего десятилетия, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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