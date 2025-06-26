Назван срок, до которого может затянуться конфликт на Украине

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что боевые действия на Украине могут продлиться как минимум еще три года. По его словам, он не испытывает особого оптимизма относительно скорого достижения мира и не видит «света в конце тоннеля».

Как отмечает aif.ru, прогнозы о сроках окончания конфликта остаются крайне неопределенными и зависят от множества факторов: от объемов западной военной помощи до политической воли сторон и возможных непредвиденных обстоятельств. По словам военного обозревателя Виктора Баранца, давать точные оценки в таких условиях — дело малопредсказуемое. Он подчеркнул, что серьезные разногласия между сторонами конфликта могут надолго затянуть процесс поиска компромисса.