Анна Винтур уходит с поста главреда американского Vogue после 37 лет работы
Анна Винтур решила покинуть пост главного редактора американской версии журнала Vogue, который она занимала на протяжении 37 лет. Об этом сообщили издания Fashion Week Daily и WWD со ссылкой на источники в индустрии.
Согласно информации, 75-летняя Винтур уведомила сотрудников редакции о своем решении и заявила, что начался поиск нового руководителя отдела редакционного контента американского Vogue.
При этом Винтур продолжит занимать две ключевые должности в издательском доме Condé Nast — глобального директора по контенту и глобального редакционного директора Vogue, сохраняя влияние на международные издания бренда.
До начала работы в американском Vogue в 1988 году, Винтур в течение двух лет возглавляла британскую версию журнала. По данным People, преемник на пост главного редактора пока не назначен, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Психологи объяснили, почему трудно вернуться к работе после отпуска
- Анна Винтур уходит с поста главреда американского Vogue после 37 лет работы
- Евросовет не согласовал заявление по Украине из-за позиции одной страны
- В Калининграде взорвался баллон, пострадали двое подростков
- Боец ММА Ахъядов приговорен к 28 годам за убийство инспектора МАДИ
- Белгородский телеканал случайно узнал о вещании в КНДР из поста туриста
- Средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника над Брянской областью
- Путин назвал возможное изъятие резервов РФ грабежом и точкой невозврата
- ЕС обсудит меры к Израилю за возможное нарушение соглашения об ассоциации
- Словакия заблокирует санкции ЕС против России из-за опасений по газу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru