Анна Винтур уходит с поста главреда американского Vogue после 37 лет работы

Анна Винтур решила покинуть пост главного редактора американской версии журнала Vogue, который она занимала на протяжении 37 лет. Об этом сообщили издания Fashion Week Daily и WWD со ссылкой на источники в индустрии.

Согласно информации, 75-летняя Винтур уведомила сотрудников редакции о своем решении и заявила, что начался поиск нового руководителя отдела редакционного контента американского Vogue.