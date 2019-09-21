Профсоюз мигрантов: Упрощение получения гражданства переселенцев в РФ не добавит
Председатель профсоюза трудящихся мигрантов в эфире НСН рассказал, о противоречивой ситуации с мигрантами в России.
Президент России подписал указ «О внесении изменений в Положение о порядке рассмотрения вопросов получения гражданства РФ». Согласно документу с трех лет до одного года сокращается необходимый трудовой стаж для высококвалифицированных специалистов из других стран для получения российского гражданства.
Председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ринат Каримов в эфире НСН заявил, что нововведение не отразится на притоке трудовых мигрантов.
«Я думаю, такого рода приезжих специалистов не так много. Поэтому даже если они будут не три года, а год работать в России, то вряд ли сильно увеличится количество граждан РФ, которые перейдут из этой категории. Среди тех, кто обращается в профсоюз, могу сказать, что люди едут в основном поработать, а не за получением российского гражданства», - сказал Каримов.
Председатель профсоюза трудящихся мигрантов отметил, что по его неофициальным сведениям число мигрантов в России снижается.
«Месяц назад статистика говорила, что наблюдается резкий рост трудовых мигрантов, но мы это как-то не очень ощущаем в нашем профсоюзе. Сейчас очень противоречивая ситуация в стране с мигрантами. Возможно, показатели связаны с тем, что стали иначе считать трудовых мигрантов. На взгляд профсоюза, количество трудовых мигрантов немного сокращается, но мы не УФМС и не Госкомстат», - пояснил собеседник.
Также Ринат Каримов рассказал, что в Профсоюзе трудящихся мигрантов нет высококвалифицированных специалистов современного образца.
«Что такое высококвалифицированные специалисты? В свое время писали, что такие люди характеризуются заработком в 200 тыс. рублей в месяц. Таким образом, мы [профсоюз] не работаем с высококвалифицированными специалистами, они не обращаются к нам. А вот по советской терминологии, такой специалист - это токарь, электрогазосварщик 6-го разряда и так далее. Советские высококвалифицированные специалисты у нас есть, а современных – нет», - заключил Каримов.
Ранее «Интеграционный барометр» Евразийского банка реконструкции и развития сообщал, что привлекательность российского рынка труда для мигрантов в последние годы снижается. Если в 2015 году работать в России были готовы 53% жителей Таджикистана, то к 2017-му таковых осталось 37%. Снизился этот показатель и в Молдавии — с 27% до 17%, и в Киргизии — с 38% до 30%.
Председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов в эфире НСН объяснил, что причины такой тенденции не в улучшении условий на родине мигрантов, а в ужесточении правил работы в России.
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