Председатель профсоюза трудящихся мигрантов отметил, что по его неофициальным сведениям число мигрантов в России снижается.

«Месяц назад статистика говорила, что наблюдается резкий рост трудовых мигрантов, но мы это как-то не очень ощущаем в нашем профсоюзе. Сейчас очень противоречивая ситуация в стране с мигрантами. Возможно, показатели связаны с тем, что стали иначе считать трудовых мигрантов. На взгляд профсоюза, количество трудовых мигрантов немного сокращается, но мы не УФМС и не Госкомстат», - пояснил собеседник.

Также Ринат Каримов рассказал, что в Профсоюзе трудящихся мигрантов нет высококвалифицированных специалистов современного образца.

«Что такое высококвалифицированные специалисты? В свое время писали, что такие люди характеризуются заработком в 200 тыс. рублей в месяц. Таким образом, мы [профсоюз] не работаем с высококвалифицированными специалистами, они не обращаются к нам. А вот по советской терминологии, такой специалист - это токарь, электрогазосварщик 6-го разряда и так далее. Советские высококвалифицированные специалисты у нас есть, а современных – нет», - заключил Каримов.

Ранее «Интеграционный барометр» Евразийского банка реконструкции и развития сообщал, что привлекательность российского рынка труда для мигрантов в последние годы снижается. Если в 2015 году работать в России были готовы 53% жителей Таджикистана, то к 2017-му таковых осталось 37%. Снизился этот показатель и в Молдавии — с 27% до 17%, и в Киргизии — с 38% до 30%.

Председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов в эфире НСН объяснил, что причины такой тенденции не в улучшении условий на родине мигрантов, а в ужесточении правил работы в России.

