Мигрантов в России выведут из тени

Кандидат экономических наук, начальник лаборатории исследований пенсионных систем и актуарного прогнозирования социальной сферы Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Гришина объяснила НСН, с какой целью пенсионный фонд России будет выплачивать пенсии мигрантам, а также рассказала о подводных камнях этой инициативы.

«Вопрос в том, насколько тех взносов, которые они (мигранты) будут платить, будет достаточно для того, чтобы выплатить им хотя бы минимальную пенсию. В этом есть проблема, потому что с одной стороны такая мера призвана стимулировать их работать легально, чтобы получить пенсию. Это хороший стимул для уплаты страховых взносов, а пенсионный фонд в них нуждается. С другой стороны, важно, чтобы те взносы, которые они делают, позволяли выплачивать хотя бы минимальную пенсию, чтобы в конечном итоге этот баланс сошелся. Насколько этих денег, которые они выплатят, будет достаточно, сейчас предсказать трудно. В принципе, идея такая: стимулировать их в большей степени вносить официально эти взносы. Мы все знаем, что у нас положена доплата до прожиточного минимума неработающим пенсионерам. А какие механизмы будут у них применяться? Будет ли у них доплата, если они живут за рубежом? Нет такой системы. В этом смысле здесь расход бюджета больше, когда мы осуществляем доплат», - сообщил собеседник НСН.

Ранее стало известно, что привлекательность российского рынка труда для мигрантов в последние годы снизился. По данным доклада «Интеграционный барометр» Евразийского банка реконструкции и развития (ЕАБР), в 2015 году работать в России были готовы 53% жителей Таджикистана, а к 2017-му таковых осталось 37%. Снизился этот показатель и в Молдавии — с 27% до 17%, и в Киргизии — с 38% до 30%. Председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов в эфире НСН рассказал, что причины такой тенденции не в улучшении условий на родине мигрантов, а в ужесточении правил работы в России. Финансовая нагрузка на приехавшего за лишним рублём в Россию постоянно увеличивается.

