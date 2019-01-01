Трудовых мигрантов отворачивает от России финансовая нагрузка

Привлекательность российского рынка труда для мигрантов в последние годы снижается. Таковы выводы доклада «Интеграционный барометр» Евразийского банка реконструкции и развития (ЕАБР), пишет «Коммерсант». Если в 2015 году работать в России были готовы 53% жителей Таджикистана, то к 2017-му таковых осталось 37%. Снизился этот показатель и в Молдавии — с 27% до 17%, и в Киргизии — с 38% до 30%.

Причины такой тенденции не в улучшении условий на родине мигрантов, а в ужесточении правил работы в России. Финансовая нагрузка на приехавшего за лишним рублём в Россию постоянно увеличивается, рассказал в эфире НСН председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов.

«К сожалению, такое ощущение, что там лучше не становится — ни в Таджикистане, ни в Узбекистане, откуда основная масса мигрантов, ни в Украине. Но не становится лучше и здесь, в России. Заработные платы не растут, продукты дорожают, расходы, которые несут здесь мигранты, тоже увеличиваются. Кроме того, в результате эти авансовые платежи за патент — 5 тысяч рублей — становятся довольно ощутимым бременем. И не надо забывать, что в половине случаев, если мигрант работает легально, работодатель то ли по инерции, то ли по незнанию, то ли по злому умыслу удерживает с него ещё 13% НДФЛ. И в результате, налоговая нагрузка на него не 13%, как на россиян, а 30% , а подчас и больше. Всё это работает на то, чтобы сократился поток мигрантов», — объяснил глава профсоюза трудящихся мигрантов.