Профсоюз медиков призвал бороться за детского трансплантолога Каабака
Сопредседатель профсоюза медработников «Действие» в эфире НСН раскрыл подоплеку увольнения известного врача, спасающего жизни младенцев.
Из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) уволен единственный врач-трансплантолог Михаил Каабак, который пересаживал почки детям весом от 6 кг, сообщает Business FM. Медицинская организация, как и Минздрав России, уточняют, что хирург был уволен из-за сокращения ставки. Однако сам Каабак заявил, что причиной увольнения стали претензии Минздрава к протоколу лечения.
Сопредседатель профсоюза медработников «Действие» Андрей Коновал в беседе с НСН призвал медицинское сообщество и пациентов к борьбе за выдающегося трансплантолога.
«Необходимо поднимать общественное мнение, так как практика последних лет показывает, что только так можно переломить ситуацию по принятию решений не в интересах общества и, в данном случае, пациентов. Если медики и пациенты считают, что тем самым [увольнением Каабака] ухудшается положение детей, их право на лечение, то нужно начинать с серьезной общественной кампании, чтобы организация и Минздрав пересмотрели свою позицию. Если нет рациональных противоречий по данной методики, а только какие-то бюрократические препоны, корыстные интересы, нежелание что-то менять, то и профессиональное сообщество и простые члены общества должны бороться. К нам в профсоюз сначала обратились родители пациентов, даже была просьба зарегистрировать пикет, мы оформили заявку, но потом люди отказались от пикета», - сказал Коновал.
Протокол лечения Каабака и его коллеги Надежды Бабенко заключается в том, что при пересадке детям с малой массой тела, используется препарат «Алемтузумаб», хоть в его инструкции не прописано применение в подобных случаях. При этом шансы на приживаемость органа возрастают на 10-20%, а при реабилитации пациенту требуется в 4 раза меньше лекарств. Всемирное трансплантологическое сообщество признало этот лекарственный протокол одним из лучших еще 9 лет назад. А для детей весом менее 10 кг этот способ является единственным на сегодняшний день вариантом терапии.
Представитель профсоюза «Действие» отметил, что на законодательном уровне требуется закрепить нормы по штатному расписанию в медорганизациях.
«В законодательстве, прежде всего, необходимо раскрыть, что имеется в виду "с учетом штатных нормативов", которые есть у Минздрава. Например, с нашей точки зрения, это минимально-необходимые требования. Но конкретно эта история, я думаю, что не про нормативы и порядки, а про целесообразность данной методики и непонятные позиции Минздрава в этом вопросе. Юридически, по трудовым отношениям с Центром, сложно что-то оспорить, потому что у нас формирование штата - это полномочия работодателя. При этом есть установленные Минздравом порядки оказания помощи, которые содержат в себе, так называемые рекомендованные штатные нормативы. Но в большинстве случаев, работодатели довольно произвольно обращаются с этими рекомендациями. И надзорные органы, как правило, не видят там нарушений, так как у них, действительно, рекомендательный характер. Поэтому они [НЦЗД и Минздрав] и прикрылись этим решением руководства медучреждения», - считает собеседник.
Сам Михаил Каабак отметил в эфире НСН, что намерен добиваться от Минздрава возможности продолжить работу. «Мои планы связаны исключительно с нашими детьми, которые не могут получить трансплантацию. Именно поэтому мы ведем диалог с Минздравом, а не с какими-то больницами. Потому что надо с головой разговаривать, а не с периферическими органами», - сказал он.
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