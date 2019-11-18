Профсоюз медиков призвал бороться за детского трансплантолога Каабака

Из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) уволен единственный врач-трансплантолог Михаил Каабак, который пересаживал почки детям весом от 6 кг, сообщает Business FM. Медицинская организация, как и Минздрав России, уточняют, что хирург был уволен из-за сокращения ставки. Однако сам Каабак заявил, что причиной увольнения стали претензии Минздрава к протоколу лечения.

Сопредседатель профсоюза медработников «Действие» Андрей Коновал в беседе с НСН призвал медицинское сообщество и пациентов к борьбе за выдающегося трансплантолога.

«Необходимо поднимать общественное мнение, так как практика последних лет показывает, что только так можно переломить ситуацию по принятию решений не в интересах общества и, в данном случае, пациентов. Если медики и пациенты считают, что тем самым [увольнением Каабака] ухудшается положение детей, их право на лечение, то нужно начинать с серьезной общественной кампании, чтобы организация и Минздрав пересмотрели свою позицию. Если нет рациональных противоречий по данной методики, а только какие-то бюрократические препоны, корыстные интересы, нежелание что-то менять, то и профессиональное сообщество и простые члены общества должны бороться. К нам в профсоюз сначала обратились родители пациентов, даже была просьба зарегистрировать пикет, мы оформили заявку, но потом люди отказались от пикета», - сказал Коновал.