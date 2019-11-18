Уволенный Минздравом трансплантолог рассказал о своих планах
Михаил Каабак в эфире НСН рассказал, что ведомство уволило его именно из-за уникальной методики лечения детей.
Из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) уволили врача-трансплантолога Михаила Каабака – единственного в России специалиста, который успешно пересаживает почки детям с малой массой тела. Формально из-за сокращения ставки, но как рассказал в эфире НСН сам хирург, настоящей причиной увольнения стали претензии Минздрава к протоколу лечения.
«Увольнение произошло из-за моей методики. Нам нужно понять позицию Минздрава, потому что мы не может понять, почему дети с маленьким весом должны остаться без возможности трансплантации. Пока не получается. Наш диалог с Минздравом очень замедлился. Ответы на вопросы, которые мамы задают ведомству в письменном виде, приходится ждать около 30 дней», - посетовал медик.
Он намерен добиваться от Минздрава возможности продолжать работу. «Мои планы связаны исключительно с нашими детьми, которые не могут получить трансплантацию. Именно поэтому мы ведем диалог с Минздравом, а не с какими-то больницами. Потому что надо с головой разговаривать, а не с периферическими органами», - отметил собеседник НСН.
Отметим, что Михаил Каабак и его коллега Надежда Бабенко в НЦЗД проработали полгода. За это время они провели десятки трансплантаций почек маловесным детям (от шести кг) при помощи препарата «Алемтузумаб». В других российских клиниках такие операции проводят детям с массой тела не менее 10 кг. Востребованность методики Каабака объясняется тем, что дети, которые нуждаются в пересадке почек, как правило, не могут набрать достаточную для такой операции массу.
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