Уволенный Минздравом трансплантолог рассказал о своих планах

Из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) уволили врача-трансплантолога Михаила Каабака – единственного в России специалиста, который успешно пересаживает почки детям с малой массой тела. Формально из-за сокращения ставки, но как рассказал в эфире НСН сам хирург, настоящей причиной увольнения стали претензии Минздрава к протоколу лечения.

«Увольнение произошло из-за моей методики. Нам нужно понять позицию Минздрава, потому что мы не может понять, почему дети с маленьким весом должны остаться без возможности трансплантации. Пока не получается. Наш диалог с Минздравом очень замедлился. Ответы на вопросы, которые мамы задают ведомству в письменном виде, приходится ждать около 30 дней», - посетовал медик.