В Профсоюзе летчиков предложили воссоздать министерство гражданской авиации
Президент «Шереметьевского профсоюза лётного состава» Игорь Дельдюжов в эфире НСН рассказал, к чему приведут массовые увольнения летчиков.
В России за год после прокурорских проверок из-за ненадлежащего уровня подготовки и прочих нарушений отстранили 425 пилотов, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной. Он подчеркнул, что подготовка пилотов является ключевым вопросом безопасности пассажирских перевозок, поэтому органы прокуратуры занимаются проверкой учебных заведений гражданской авиации. Помимо отстранения 425 пилотов, была прекращена работа двух авиационных учебных центров, а Росавиация аннулировала 160 летных свидетельств.
По словам президента «Шереметьевского профсоюза лётного состава» Игоря Дельдюжова такое пристальное внимание к пилотам связано с участившимися катастрофами, в частности, с крушением Boeing в Казани. Об этом он рассказал в беседе с НСН.
«Эта песня старая. Росавиация издает приказы эпизодически, отстраняет пачками пилотов. При чем есть пилоты, которые только получили пилотские удостоверения, а их тут же лишили. А есть люди, которые уже давно летают, налетали тысячу часов. Это когда в Казани Boeing разбился, начали проверять. Один пилот оказался из штурманов переученный, а второй из борт-инженеров. Стали проверять и выяснили, что в Питере есть такой авиационный учебный центр и в нем были нарушения : приписывали налет, тем самым незаконно выдавали свидетельства», - объяснил он.
Дельдюжов также обратил внимание, что уменьшение количества пилотов в России связано не только с аннулированием удостоверений пилотов, но и с закрытием обучающих авиацентров.
«Кроме этого, еще авиационные учебные центры закрыты. А в летных училищах из-за недофинансирования не хватает инструкторов, которые учат курсантов. Не хватает денег на запчасти. Потому что самолеты первоначального обучения и запчасти надо покупать в Австрии. Как вообще эту оплату производить там. Вообще не представляю. Курсанты заканчивают училища, диплом получают, потому что они теорию всю сдали. А пилотское свидетельство многие не получают из-за того, что они не отлетали положенные часы. И получается, выпускают готовых идти в компании пилотские работать совсем мало людей. Вот в этом еще причина нехватки», - объяснил собеседник.
По его словам, нехватка кадров привела к тому, что российских летчиков уже начали вынуждать перерабатывать. Дельдюжов уточнил, что тех, кто не готов взять количество полетов сверх нормы оставляют без премии, которая составляет чуть ли ни основную часть доходов.
«Руководители наших компаний пытаются сократить отпуск уже восемь лет. Несколько попыток было. Они хотят естественно увеличить налет. Сейчас вот 80 в месяц, 800 в год и по согласию работника 90 в месяц и 900 в год. Сделана у нас система оплаты таким образом, что ты премии будешь получать, только если ты дал согласие на 90 и 900. А премии – это одна третья часть зарплаты точно. Экономически заставляют... Кроме того, трудовой кодекс позволяет 20 часов в месяц и 120 часов в год перерабатывать рабочего времени от нормы. У нас 36 часовая рабочая неделя у летчиков, потому что работа вредная, опасная и в особых условиях, имеющая особый характер. Но эти 36 часов в неделю вообще никто не считает. Летчики сами не считают, потому что у них сдельная система оплаты, им платят за налеты, а не за рабочее время. А руководство компаний не считает, потому что они ввели суммированный учет рабочего времени», - рассказал он.
Чтобы изменить ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день в российской авиации, по словам президента «Шереметьевского профсоюза лётного состава» необходимы реформы. В частности, он посоветовал всерьез задуматься о воссоздании Министерства гражданской авиации и увольнении нынешнего руководства.
«Нужно воссоздавать Министерство гражданской авиации, чтобы у нас был один регулятор, который за все отвечает. А сейчас никто и ни за что не отвечает: ни МАК, ни департамент в Минтрансе, ни Росавиация, ни Ространснадзор. А нужен МГА. Мы 20 лет уже говорим об этом, что надо воссоздать. Они бы этим занимались. Самолет первоначального обучения они бы пробивали, какой нужен наш, российский. Чтобы курсанты могли бить его. Они бы занимались программами обучения, финансированием летных училищ, распределением. Кроме того, надо разогнать этих руководителей. Бухгалтера пришли и они только прибыль считать умеют: уменьшить расходы, увеличить доходы. За какой счет? Что такое безопасность? Вообще никакого понятия не имеют. Профессионалы должны быть, а этих на помойку всех», - заключил собеседник НСН.
Ранее одной из причин катастрофы Ан-148 «Саратовских авиалиний» в 2018 году были названы ошибочные действия экипажа при наборе высоты. К такому выводу пришли специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК), который обнародовал свой отчет о расследовании трагедии. Президент «Шереметьевского профсоюза лётного состава» Игорь Дельдюжов уверен, что опять пытаются свалить всю вину на пилотов вместо того, чтобы расследовать глубинные причины недостаточной квалификации пилотов в российской гражданской авиации. Об этом он рассказал в эфире НСН.
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