В Профсоюзе летчиков предложили воссоздать министерство гражданской авиации

Дельдюжов также обратил внимание, что уменьшение количества пилотов в России связано не только с аннулированием удостоверений пилотов, но и с закрытием обучающих авиацентров.

«Кроме этого, еще авиационные учебные центры закрыты. А в летных училищах из-за недофинансирования не хватает инструкторов, которые учат курсантов. Не хватает денег на запчасти. Потому что самолеты первоначального обучения и запчасти надо покупать в Австрии. Как вообще эту оплату производить там. Вообще не представляю. Курсанты заканчивают училища, диплом получают, потому что они теорию всю сдали. А пилотское свидетельство многие не получают из-за того, что они не отлетали положенные часы. И получается, выпускают готовых идти в компании пилотские работать совсем мало людей. Вот в этом еще причина нехватки», - объяснил собеседник.

По его словам, нехватка кадров привела к тому, что российских летчиков уже начали вынуждать перерабатывать. Дельдюжов уточнил, что тех, кто не готов взять количество полетов сверх нормы оставляют без премии, которая составляет чуть ли ни основную часть доходов.

«Руководители наших компаний пытаются сократить отпуск уже восемь лет. Несколько попыток было. Они хотят естественно увеличить налет. Сейчас вот 80 в месяц, 800 в год и по согласию работника 90 в месяц и 900 в год. Сделана у нас система оплаты таким образом, что ты премии будешь получать, только если ты дал согласие на 90 и 900. А премии – это одна третья часть зарплаты точно. Экономически заставляют... Кроме того, трудовой кодекс позволяет 20 часов в месяц и 120 часов в год перерабатывать рабочего времени от нормы. У нас 36 часовая рабочая неделя у летчиков, потому что работа вредная, опасная и в особых условиях, имеющая особый характер. Но эти 36 часов в неделю вообще никто не считает. Летчики сами не считают, потому что у них сдельная система оплаты, им платят за налеты, а не за рабочее время. А руководство компаний не считает, потому что они ввели суммированный учет рабочего времени», - рассказал он.