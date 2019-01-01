Профсоюз летчиков раскритиковал отчет МАК о катастрофе Ан-148 «Саратовских авиалиний»

«Они не могут апеллировать, они не могут ответить, что они делали, рассказать, как это все происходило. Организационные вопросы опять уходят на второй план. Кто их учил, как их учили, кто проводил тренажер. Как прописана технология работы, когда проверяется включение-невключение обогрева приемников. Как они справлялись на тренажере с этой процедурой, выполняли свои тренировки. Такие случаи бывают достаточно часто, и никаких катастроф не происходит. МАК или Следственный комитет не хочет вникнуть, разобраться во внутренних документах компании», - подчеркнул он.

Напомним, 11 февраля 2018 года пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», летевший в Орск, рухнул через несколько минут после вылета из аэропорта «Домодедово». На борту находился 71 человек, все погибли.

Похожая ситуация складывается в расследовании катастрофы принадлежащего «Аэрофлоту» Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) 5 мая, в которой погиб 41 человек. В предварительном отчете МАК, обнародованном 14 июня, отмечается, что посадка самолета после попадания в него молнии выполнялась пилотами с серьезными отклонениями от нормативов. Однако при этом в документе ничего не говорится о характеристиках воздушного судна, его готовности к таким происшествиям, как и о возможной ответственности руководства авиакомпании за недостаточную подготовленность экипажа.

