Профсоюз пилотов: Россия не в состоянии обучать своих лётчиков
Президент «Шереметьевского профсоюза лётного состава» рассказал в эфире НСН о действиях Росавиации, вынуждающих пилотов искать работу за рубежом.
Прошлогодняя катастрофа самолета Ан-148 в Подмосковье привела к гибели 71 человека, разорила компанию АО «Саратовские авиалинии», которой принадлежало воздушное судно, и оставила без работы десятки пилотов по всей стране. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что все они, как и погибший в авиакатастрофе второй пилот разбившегося самолета Сергей Гамбарян, получили свидетельства, окончив Южно-Уральский государственный университет, который не имел сертификата авиационного учебного центра, а также утвержденной Росавиацией программы подготовки. Обжалуя решения Росавиации, пилоты обратились в суды, но их иски были отклонены, пишет «Коммерсант».
Президент «Шереметьевского профсоюза лётного состава» Игорь Дельдюжов рассказал в эфире НСН, что, не доверяя Росавиации, многие пилоты стремятся получить лицензию за границей.
«Огромный дефицит пилотов, в Уральский университет поступали люди уже с высшим образованием, они должны были получить свидетельство или лицензию. Росавиация сначала им их выдала, а потом лишила. Насколько я знаю, многие судились, прошли все инстанции в России, но ничего не вышло. Сейчас кто куда. Кто-то в Америке отучился, получил лицензию, кто-то только учится. Многие пилоты, работающие в России, стараются найти время и средства, чтобы получить свидетельство не российское, международное. Чтобы не связываться с Росавиацией, потому что слишком непредсказуемые действия, нелогичные. Гаишники не забирают права. Они поймают нарушителя, оформят протокол, передают материалы в суд. Суд решает, забрать или нет. А Росавиация просто приказом отбирает. Как это?» - удивился он.
Собеседник НСН рассказал о проблемах в училищах, где готовят пилотов. Среди них сокращение образовательных заведений, недофинансирование, низкая мотивация преподавательского состава, неподходящие самолеты для обучения.
«Огромная нехватка летного состава по всем авиакомпаниям. Вот эти действия Росавиации в плане лишения – это только небольшая часть проблем. Недофинансирование училищ. Все частные учебные центры закрыты Росавиацией. Давно не менялись программы по подготовке пилотов. Остались только государственные училища, два высших, три средних. Самолеты там, я считаю, неподходящие для первоначального обучения, австрийские Diamond, они рассчитаны на хорошие полосы, а тренируются пилоты на грунтовых аэродромах. Нужен крепкий самолет, как в старые времена. Вдобавок, самолеты стоят поломанные, потому что процесс заказа какой-то детали занимает очень много времени. Маленькие зарплаты у преподавателей, просто ни о чем. Молодой толковый преподаватель туда не пойдет. Там работают инструкторами те, кто не смог устроиться ни в какую авиакомпанию. Они там учат английский, подают документы во все авиакомпании, чтобы хоть кто-то их взял. В качестве второго пилота они уже будут получать больше 100 тысяч рублей. Как инструктор в училище не больше 50», - добавил он.
Игорь Дельдюжов отметил, что большое количество департаментов и контрольных органов рассеивают ответственность за проблемы, в ней происходящие в отрасли.
«Все знают про проблемные моменты. У нас руководство в авиации неправильное. Нужно Министерство гражданской авиации. У нас есть Дептранс, Росавиация – это какой-то отдельный орган, МАК, который занимается сертификацией и расследованием, тоже отдельный, Ространснадзор отдельный. Кто отвечает? Должен один отвечать за подготовку персонала, за правильные документы, за соблюдение их, за безопасность, за контроль, за безопасность полетов, за все-все. Это все должно быть объединено в Министерстве гражданской авиации. Учебные заведения кому подчиняются? Министерству образования или Росавиации? Проблем много, нужно их решать», - констатировал он.
Пока одних пилотов лишают работы из-за недействительных дипломов, другие отказываются от нее сами. С 2015 по 2017 год, например, около 700 российских наиболее подготовленных пилотов перешло на работу в азиатские компании. Бывший командир воздушного судна авиакомпании «Аэрофлот» Александр Шмелёв рассказал НСН, что у пилотов в России нет времени для восстановления здоровья. «Зарплата – очень мощный стимул для ухода в азиатскую компанию, но основная причина – выматывающий график у предыдущего работодателя. Состояние у пилота очень нездоровое, около 50% - ночные рейсы, нет времени для восстановления здоровья. В Китае отпуск достигает полугода, ночных полётов там нет», - поделился с НСН летчик.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Основатель Telegram шесть дней сидит на одной воде ради ясности мыслей
- Более половины россиян осуждают гомосексуалистов
- Американский крейсер грубо подрезал «Адмирала Виноградова»
- Шохин: России нужна новая перестройка
- Минтранс пояснил ситуацию с задержкой выдачи багажа в Шереметьеве