Профсоюз пилотов: Россия не в состоянии обучать своих лётчиков

Прошлогодняя катастрофа самолета Ан-148 в Подмосковье привела к гибели 71 человека, разорила компанию АО «Саратовские авиалинии», которой принадлежало воздушное судно, и оставила без работы десятки пилотов по всей стране. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что все они, как и погибший в авиакатастрофе второй пилот разбившегося самолета Сергей Гамбарян, получили свидетельства, окончив Южно-Уральский государственный университет, который не имел сертификата авиационного учебного центра, а также утвержденной Росавиацией программы подготовки. Обжалуя решения Росавиации, пилоты обратились в суды, но их иски были отклонены, пишет «Коммерсант».

Президент «Шереметьевского профсоюза лётного состава» Игорь Дельдюжов рассказал в эфире НСН, что, не доверяя Росавиации, многие пилоты стремятся получить лицензию за границей.

«Огромный дефицит пилотов, в Уральский университет поступали люди уже с высшим образованием, они должны были получить свидетельство или лицензию. Росавиация сначала им их выдала, а потом лишила. Насколько я знаю, многие судились, прошли все инстанции в России, но ничего не вышло. Сейчас кто куда. Кто-то в Америке отучился, получил лицензию, кто-то только учится. Многие пилоты, работающие в России, стараются найти время и средства, чтобы получить свидетельство не российское, международное. Чтобы не связываться с Росавиацией, потому что слишком непредсказуемые действия, нелогичные. Гаишники не забирают права. Они поймают нарушителя, оформят протокол, передают материалы в суд. Суд решает, забрать или нет. А Росавиация просто приказом отбирает. Как это?» - удивился он.