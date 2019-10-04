Экономист: Высокие зарплаты россиян не выгодны власти

«Сервис Superjob охватывает наиболее активную и профессиональную часть работников. Судить по нему обо всех гражданах – это примерно как судить по выпускникам десяти высших вузов обо всей стране. На этом ресурсе люди ищут зарплату в Москве в среднем на 100 тысяч. И находят, что характерно. В разы повысить зарплату при сегодняшней экономической ситуации возможно. Но невозможно при сегодняшней социально-экономической политике, которая блокирует развитие в интересах спекулянтов, чтобы деньги шли не на инвестиции, а в спекуляции. Как госпожа Набиуллина (Эльвира Набиуллина, глава Центробанка – прим. НСН) сказала, что от инвестиций экономический рост снижается. Это квинтэссенция позиции российских спекулянтов. Да и мировых в том числе. Во-вторых, необходимо более равномерное распределение ресурсов между людьми. Это касается того, что олигархи должны делиться, это должно быть основой государственной политики, в частности прогрессивной. Плюс шкала обложений не только доходов, но и имущества и наследства. Также это должно касаться ограничений произвола монополий. Потому что если правительство ведет себя так, как будто для него главная свобода предпринимательства – это свобода монополиста грабить потребителя, тогда страна живет по принципу "кому супчик жидок, а кому жемчуг мелковат"», - добавил он.

Ранее Минтруд назвал самую высокооплачиваемую вакансию в России. Оказалось, что самую большую зарплату предлагают механику по ремонту оборудования в рыбной промышленности - 430 тысяч рублей в месяц. Второе место в списке делят между собой пилот воздушного судна и начальник участка в угольной промышленности - за работу на этих должностях предлагается по 330 тысяч рублей в месяц.

Минимальный размер оплаты труда, установленный в России с 1 января 2019 года – 11 280 рублей.

