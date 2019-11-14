Профсоюз не поверил в «завышенные» зарплатные ожидания мигрантов в России
Глава центрального комитета Профсоюза трудовых мигрантов объяснил НСН, почему иностранцы в России не могут себе позволить получать меньше коллег-россиян.
Конкуренция на рынке труда привела к тому, что запросы трудовых мигрантов в России превысили запросы россиян. К такому выводу пришёл сервис быстрого поиска работы и сотрудников Worki, проведя анализ 1,7 миллиона откликов на различные вакансии, пишут «Известия».
Так, наибольший разрыв ожиданий российских граждан и иностранных наблюдается среди водителей. В Москве, по данным сервиса, россияне готовы сесть за руль за 47 тысяч рублей, в то время как мигранты хотят получать не менее 54,5 тысячи рублей.
Отказ мигрантов трудиться за низкую зарплату можно объяснить базовым минимумом, который необходим иностранцу в России в отличие от гражданина страны, обеспеченного жильём и социальными гарантиями, заметил в эфире НСН председатель центрального комитета Профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов.
«Это можно отчасти объяснить тем, что на некоторые места с низкими зарплатами иностранные работники просто не идут, и это расценивается как то, что у них запросы больше. А не идут они потому, что у них есть минимум, который продиктован тем, что мигрант должен оплатить патент, а это пять тысяч рублей, должен снять квартиру, в конце концов, должен питаться, ездить. И в результате его расходы, без которых нельзя обойтись, составляют порядка 15 тысяч рублей. А ему предлагают зарплату в 16 тысяч. Он просто не пойдёт на неё. Российские граждане могут и пойти, для них это прибавка к пенсии, к зарплате жены», — предположил Каримов.
Наряду с этим он не увидел роста спроса на иностранную рабочую силу на рынке труда в России. Возросла конкуренция между претендентами на должность, но это не привело к завышению требований мигрантами, заверил собеседник НСН.
«Приезжает мигрантов такое же количество, как раньше. Не на треть меньше, а значит, предложение на рынке труда по-прежнему такое же. Экономика не растёт, более того, при отсутствии новых рабочих мест на эти места претендуют и мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, потому что они не могут выйти на пенсию по новому законодательству. Поэтому сказать, что здесь конкуренция за рабочие руки, нельзя. Правит бал работодатель на рынке труда. Я такой оптимизм не разделяю. Даже законные работодатели могут ущемлять иностранного работника. У них, например, зарплата имеет диапазон: и они платят россиянину 25 тысяч, а иностранцу – 20, оставаясь в правовом поле. Но в большей мере, это происходит с нелегальными работниками», — отметил глава центрального комитета Профсоюза трудящихся мигрантов.
Кроме того, по его словам, в последние годы выросло количество обращений в профсоюз по поводу невыплаты заработной платы мигрантам. Однако большинство нарушений наблюдается в случаях нелегального трудоустройства.
«За последние год-два-три я вижу изменения в худшую сторону. Увеличивается количество обращений к нам по поводу невыплаты заработной платы. Платят не больше, а обманывают чаще. Хотя по законодательству не важно, кто работает — гражданин РФ или иностранец. Заработные платы одинаковые там, где работодатель хотя бы чуть-чуть законно принимает своих сотрудников. Не нужно забывать, что и много российских граждан работает без трудовых договоров. А там, где нет договора, конечно, есть почва для нарушений. Там может работодатель устно договариваться с российским каменщиком на одну зарплату, а с иностранным на другую», — рассказал Каримов.
Напомним, в октябре Минтруда и Минздрав предложили решить проблему кадрового дефицита в России за счёт привлечения медиков из-за рубежа. Им планируют выдавать паспорта РФ в упрощенном порядке. Подробнее о том, к каким последствиям это приведёт, читайте в материале НСН.
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