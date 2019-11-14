Профсоюз не поверил в «завышенные» зарплатные ожидания мигрантов в России

Конкуренция на рынке труда привела к тому, что запросы трудовых мигрантов в России превысили запросы россиян. К такому выводу пришёл сервис быстрого поиска работы и сотрудников Worki, проведя анализ 1,7 миллиона откликов на различные вакансии, пишут «Известия».

Так, наибольший разрыв ожиданий российских граждан и иностранных наблюдается среди водителей. В Москве, по данным сервиса, россияне готовы сесть за руль за 47 тысяч рублей, в то время как мигранты хотят получать не менее 54,5 тысячи рублей.

Отказ мигрантов трудиться за низкую зарплату можно объяснить базовым минимумом, который необходим иностранцу в России в отличие от гражданина страны, обеспеченного жильём и социальными гарантиями, заметил в эфире НСН председатель центрального комитета Профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов.

«Это можно отчасти объяснить тем, что на некоторые места с низкими зарплатами иностранные работники просто не идут, и это расценивается как то, что у них запросы больше. А не идут они потому, что у них есть минимум, который продиктован тем, что мигрант должен оплатить патент, а это пять тысяч рублей, должен снять квартиру, в конце концов, должен питаться, ездить. И в результате его расходы, без которых нельзя обойтись, составляют порядка 15 тысяч рублей. А ему предлагают зарплату в 16 тысяч. Он просто не пойдёт на неё. Российские граждане могут и пойти, для них это прибавка к пенсии, к зарплате жены», — предположил Каримов.

Наряду с этим он не увидел роста спроса на иностранную рабочую силу на рынке труда в России. Возросла конкуренция между претендентами на должность, но это не привело к завышению требований мигрантами, заверил собеседник НСН.