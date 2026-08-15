Профессор Лебединский получил инвалидность в США

По данным СМИ, артисту, прославившемуся благодаря треку «Я убью тебя, лодочник», поставили диагнозы: клиническая депрессия, регулярные панические атаки, а также агорафобия (страх выходить из дома).



В Америке исполнитель сможет пользоваться программой медицинской помощи Medicare, а также получать социальную поддержку — в частности, продуктовые талоны. Mash сообщает, что ранее певец сталкивался с финансовыми трудностями: ему не хватало средств на оплату коммунальных услуг (в том числе электричества и интернета), а также на визиты к врачу.

Между тем в США суд арестовал квартиру российского композитора Игоря Крутого в Майами из-за обвинений в мошенничестве.

