Кадыров сообщил об очередной отправке добровольцев в зону СВО
Из Чеченской Республики в зону специальной военной операции выехала новая группа добровольцев. Об этом проинформировал руководитель региона Рамзан Кадыров.
В своём Telegram‑канале глава республики сообщил, что добровольцы отправились выполнять поставленные задачи, а перед отправкой собрались на территории Международного аэропорта Грозный, носящего имя Героя России Ахмата‑Хаджи Кадырова.
Перед командировкой бойцы прошли подготовку в Российском университете спецназа имени Владимира Путина. В ходе обучения инструкторы делали упор на отработку практических умений: добровольцы совершенствовали навыки тактической и огневой подготовки, тренировались действовать в обстановке, которая максимально воспроизводит реальные боевые условия.
Рамзан Кадыров также отметил, что обеспечение добровольцев всем необходимым, как и прежде, осуществляется за счёт регионального общественного фонда имени Ахмата‑Хаджи Кадырова.
Ранее Кадыров предложил бить по оказывающим военную помощь Украине странам, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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