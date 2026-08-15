Кадыров сообщил об очередной отправке добровольцев в зону СВО

В своём Telegram‑канале глава республики сообщил, что добровольцы отправились выполнять поставленные задачи, а перед отправкой собрались на территории Международного аэропорта Грозный, носящего имя Героя России Ахмата‑Хаджи Кадырова.



Перед командировкой бойцы прошли подготовку в Российском университете спецназа имени Владимира Путина. В ходе обучения инструкторы делали упор на отработку практических умений: добровольцы совершенствовали навыки тактической и огневой подготовки, тренировались действовать в обстановке, которая максимально воспроизводит реальные боевые условия.



Рамзан Кадыров также отметил, что обеспечение добровольцев всем необходимым, как и прежде, осуществляется за счёт регионального общественного фонда имени Ахмата‑Хаджи Кадырова.

Ранее Кадыров предложил бить по оказывающим военную помощь Украине странам, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

