Леонтьев прилетит в Россию из США и выступит на «Новой волне»
Народный артист России Валерий Леонтьев, который сейчас живёт в США, вернётся в Россию, чтобы принять участие в музыкальном фестивале «Новая волна». Как выяснил журналист РИА Новости, все билеты на выступления певца уже раскуплены.
Фестиваль состоится в Казани с 20 по 26 августа. Валерий Леонтьев даст два концерта: 24 августа он выступит на юбилейном творческом вечере Раймонда Паулса, а 25 августа — на гала‑концерте звёзд. Площадкой для обоих выступлений станет New Wave Hall.
На афишах указано, что в эти дни вместе с Леонтьевым на сцену выйдут многие известные исполнители: Филипп Киркоров, Игорь Крутой, Николай Басков, Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Дима Билан, Лолита, Михаил Шуфутинский, Алсу, Ани Лорак, Люся Чеботина, группа «Дискотека Авария», Anna Asti, Akmal’, Александр Ревва, Татьяна Куртукова и другие артисты.
По информации официального билетного оператора, уже за 10 дней до концертов (24 и 25 августа) с участием Валерия Леонтьева все билеты были распроданы — в продаже не осталось ни одного.
Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин сказал НСН, что современные технологии позволяют российским исполнителям стать звездами и в США, допустив развитие карьеры Инстасамки за пределами России.
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