Мельникова стала чемпионкой Европы в опорном прыжке

Судьи выставили Мельниковой среднюю оценку 14,166 балла. Серебряную медаль получила немецкая спортсменка Карина Шёнмайер, её результат — 14,066 балла, бронзу завоевала бельгийка Лиза Варлен (13,983 балла). Ещё одна представительница России, Анна Калмыкова, расположилась на пятой строчке турнирной таблицы с результатом 13,849 балла.



До этого Ангелина Мельникова уже успела взять золото на текущем турнире — в личном многоборье.

В спортивной биографии 26‑летней гимнастки немало значимых наград: в 2021 году она стала олимпийской чемпионкой в командном турнире, также в её копилке — серебряная и две бронзовые медали Олимпийских игр. Кроме того, Мельникова дважды побеждала на чемпионатах мира в многоборье (в 2021 и 2025 годах), а в 2025 году добавила к своим достижениям ещё одно золото мирового первенства — в опорном прыжке, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

