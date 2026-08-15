Мельникова стала чемпионкой Европы в опорном прыжке
Российская гимнастка Ангелина Мельникова 15 августа стала чемпионкой Европы в опорном прыжке — золото она завоевала на соревнованиях, которые проходят в Загребе.
Судьи выставили Мельниковой среднюю оценку 14,166 балла. Серебряную медаль получила немецкая спортсменка Карина Шёнмайер, её результат — 14,066 балла, бронзу завоевала бельгийка Лиза Варлен (13,983 балла). Ещё одна представительница России, Анна Калмыкова, расположилась на пятой строчке турнирной таблицы с результатом 13,849 балла.
До этого Ангелина Мельникова уже успела взять золото на текущем турнире — в личном многоборье.
В спортивной биографии 26‑летней гимнастки немало значимых наград: в 2021 году она стала олимпийской чемпионкой в командном турнире, также в её копилке — серебряная и две бронзовые медали Олимпийских игр. Кроме того, Мельникова дважды побеждала на чемпионатах мира в многоборье (в 2021 и 2025 годах), а в 2025 году добавила к своим достижениям ещё одно золото мирового первенства — в опорном прыжке, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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