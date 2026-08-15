Умер исполнитель роли майора Хекстрофона из «Звёздных войн» Ник Джозеф
Британский актёр Ник Джозеф, которому было 73 года, скончался. Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на Рика Стэнли, близкого друга артиста.
Широкую известность Джозефу принесла роль майора Архула Хекстрофона в четвёртом эпизоде саги «Звёздные войны: Новая надежда». Творческий путь актёра также связан с рядом знаковых проектов: он снимался в сериалах «Доктор Кто» и «Семёрка Блейка», а в ленте бондианы «Шпион, который меня любил» исполнил роль оружейного офицера.
Последним появлением Джозефа на телеэкране стала работа в сериале «Жители Ист‑Энда» — она датируется 2019 годом. По данным агентства Star Booking Management, актёр готовился к участию в нескольких тематических мероприятиях текущего года, а также планировал побывать на торжествах по случаю 50‑летия «Звёздных войн» в 2025 году.
Причины смерти артиста пока не раскрыты.
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