В Омске из-за пожара в многоэтажке госпитализировали 11 человек
В Омске в результате пожара на стройплощадке многоэтажки в микрорайоне «Кварталы Драверта» в больницу попали 11 человек. Об этом РИА Новости рассказали в пресс‑службе Минздрава Омской области.
Согласно официальному заявлению, восемь пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, трое — в состоянии средней тяжести; все госпитализированные — совершеннолетние.
Позже управление СК по региону уточнило, что троих человек выписали и отпустили домой. Остальные пациенты остаются в реанимации: площадь ожогов у них варьируется от 20 до 90 % поверхности тела.
Возгорание на строительной площадке произошло примерно в 10:30 по местному времени. Через час пожарным удалось ликвидировать открытое горение — огонь охватил территорию площадью 1 000 кв. м. Все пострадавшие — строители, приехавшие из Узбекистана.
Ранее в Воронежской области в результате падения БПЛА возникли пожары на двух складах крупной компании.
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