В Омске из-за пожара в многоэтажке госпитализировали 11 человек

Согласно официальному заявлению, восемь пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, трое — в состоянии средней тяжести; все госпитализированные — совершеннолетние.



Позже управление СК по региону уточнило, что троих человек выписали и отпустили домой. Остальные пациенты остаются в реанимации: площадь ожогов у них варьируется от 20 до 90 % поверхности тела.



Возгорание на строительной площадке произошло примерно в 10:30 по местному времени. Через час пожарным удалось ликвидировать открытое горение — огонь охватил территорию площадью 1 000 кв. м. Все пострадавшие — строители, приехавшие из Узбекистана.

Ранее в Воронежской области в результате падения БПЛА возникли пожары на двух складах крупной компании.

