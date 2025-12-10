«Профессия на руки»: За кем работодатели выстраиваются в очередь

«У нас огромная потребность в кадрах. Молодежь сегодня действительно старается получать СПО. Более 60% ребят уходит в СПО, чтобы получить профессию, возможно, работать руками, но получать высокую зарплату и быть востребованным. Сегодня сложно найти бюджетные места по обучению на юриста, экономиста и так далее. Однако есть предложения по бюджетным местам на те специальности, которые востребованы в экономике. Это глобальный сдвиг! Хочешь быть юристом — пожалуйста, но на платной основе. Хочешь профессию на руки — выбирай СПО», — сказала собеседница НСН.

В 2025 году трансформация рынка труда обусловлена экономическими сдвигами, развитием искусственного интеллекта (ИИ), изменениями в законодательстве и социальными тенденциями. Рекрутеры констатируют усложнение поиска профессионалов: среднее время закрытия вакансий достигло трех-четырех месяцев. При этом показатель текучести персонала зафиксировался в диапазоне 28–30 %, а численность сотрудников старше 45 лет продолжает увеличиваться.

Ранее вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко рассказал НСН, что в России повышается спрос на ремонт автомобилей, а специалистов становится все меньше из-за отношения молодежи к профессии.

