Названы актуальные профессии после эпидемии COVID-19
Специалисты Института прогрессивного образования выяснили, какие профессии станут востребованными после стабилизации эпидемиологической ситуации по коронавирусу.
В исследовании говорится, что особенно актуальными станут услуги антикризисных консультантов, которые помогут продвигать предприятия в критических обстоятельствах. Также ожидается, что будут востребованы услуги консультантов по личным финансам.
В связи с цифровизацией многих компаний, переходом на электронные платформы, работу в удалённом режиме, активную работу в соцсетях станут особенно котироваться эксперты по диджитализации процессов, программисты, SMM и контент-менеджеры, сообщает RT.
Эксперты прогнозируют востребованность консультантов кол-центров, сотрудников интернет-магазинов, а также курьеров в связке с водителями и диспетчерами доставки.
Предполагается, что работодатели будут обращаться к специалистам по тайм-менеджменту, чтобы организовать работу в дистанционном формате на постоянной основе для своих сотрудников.
Актуальной окажется работа сиделки и онлайн-врачей общей практики. Эксперты института связывают это с тем, что люди начнут активнее заботиться о здоровье своем и своих близких.
Отдельно эксперты упоминают и будущую востребованность психологов — как результат долгой самоизоляции людей.
Ранее заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в эфире НСН рассказал, как россияне встретят отмену карантина. Он рекомендовал оптимальный день недели для отмены режима самоизоляции.
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