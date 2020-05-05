Названы актуальные профессии после эпидемии COVID-19

Специалисты Института прогрессивного образования выяснили, какие профессии станут востребованными после стабилизации эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

В исследовании говорится, что особенно актуальными станут услуги антикризисных консультантов, которые помогут продвигать предприятия в критических обстоятельствах. Также ожидается, что будут востребованы услуги консультантов по личным финансам.

В связи с цифровизацией многих компаний, переходом на электронные платформы, работу в удалённом режиме, активную работу в соцсетях станут особенно котироваться эксперты по диджитализации процессов, программисты, SMM и контент-менеджеры, сообщает RT.

Эксперты прогнозируют востребованность консультантов кол-центров, сотрудников интернет-магазинов, а также курьеров в связке с водителями и диспетчерами доставки.