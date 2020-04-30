Названы самые востребованные после окончания кризиса профессии
Карьерный консультант и основательница рекрутингового агентства «Лаборатория карьеры» Алена Владимирская рассказала, как изменится рынок труда в ближайшей перспективе.
Она заявила «Российской газете», что после окончания кризиса исчезнут профессии, которые возможно автоматизировать. Так водителей заменят беспилотники. Та же перспектива ожидает курьеров, продавцов, фасовщиков и кассиров.
В зоне риска так же оказались юристы, экономисты и бухгалтеры. Однако речь идет о так называемых середнячках. Профессионалы своего дела, отметила хедхантер, всегда найдут себе работу.
В то же время автоматизация вызовет спрос на новые профессии: в цене будут IT-специалисты, методологи и менеджеры проектов.
Ранее президент корпорации кадровых агентств Business Connection Ильгиз Валинуров заявил в интервью Ura.ru, что задуматься о трудоустройстве россиянам стоит только после отмены карантина, так как из-за пандемии коронавируса большинство компаний сейчас находятся не в самой благоприятной финансовой ситуации.
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