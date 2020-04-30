Названы самые востребованные после окончания кризиса профессии

Она заявила «Российской газете», что после окончания кризиса исчезнут профессии, которые возможно автоматизировать. Так водителей заменят беспилотники. Та же перспектива ожидает курьеров, продавцов, фасовщиков и кассиров.



В зоне риска так же оказались юристы, экономисты и бухгалтеры. Однако речь идет о так называемых середнячках. Профессионалы своего дела, отметила хедхантер, всегда найдут себе работу.



В то же время автоматизация вызовет спрос на новые профессии: в цене будут IT-специалисты, методологи и менеджеры проектов.



Ранее президент корпорации кадровых агентств Business Connection Ильгиз Валинуров заявил в интервью Ura.ru, что задуматься о трудоустройстве россиянам стоит только после отмены карантина, так как из-за пандемии коронавируса большинство компаний сейчас находятся не в самой благоприятной финансовой ситуации.

